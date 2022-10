PSG: prolongation, retour au Barça, MLS… où en est-on au sujet de l’avenir de Messi?

Alors qu’il réalise un début de saison séduisant avec le PSG, Lionel Messi ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Le génie argentin est sous contrat avec Paris jusqu’à l’été prochain.Il dispose d'une année supplémentaire en option, mais le Barça rêve de le faire revenir au Camp Nou. Sans oublier l’option Major League Soccer.

Il a retrouvé sa vista, ses crochets courts et son pied gauche magique. Presque comme à la belle époque. Après une première saison poussive et déprimante, Lionel Messi est en train de redevenir Lionel Messi sous le maillot du PSG. Depuis l’été dernier, le génie argentin régale à nouveau au sein de l'équipe de Christophe Galtier, organisée en 3-4-3. Dans un rôle de meneur de jeu. Malgré ses 35 ans, le crack de Rosario est d’ailleurs le joueur le plus utilisé par le coach parisien.

Revenu en pleine forme de ses vacances, le septuple Ballon d’or a participé aux douze rencontres des champions de France (toutes compétitions confondues). Sans jamais être remplaçant, contrairement à Neymar ou Kylian Mbappé. Il n’est d’ailleurs sorti que quatre fois, toujours en fin de rencontre. Une période vertueuse qui se ressent dans ses stats, avec déjà sept buts (dont un superbe coup-franc contre Nice) et huit passes décisives (il est co-meilleur passeur de L1 avec Neymar). Sans parler de l’impression générale et de son sourire retrouvé.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023 ou plus

"Je me sens bien. C’est différent de l’an dernier, a-t-il expliqué après la victoire de l’Argentine contre le Honduras, le 24 septembre à Miami. Je savais que ça allait être ainsi. L'année dernière, comme je l'ai déjà dit, j'ai traversé une mauvaise période. Je ne me suis jamais trouvé. Là, c'est différent. Je suis venu avec un autre état d'esprit, en étant plus à l'aise en club, avec le vestiaire, le jeu, les coéquipiers. La vérité, c'est que je me sens très bien et que je profite à nouveau."

De quoi l’imaginer poursuivre son aventure parisienne au-delà de l’été prochain? Rien ne permet encore de l’affirmer. En rejoignant le PSG en août 2021, l’ancien héros du Camp Nou s’est engagé pour deux saisons, plus une en option. Il est donc lié jusqu'au PSG jusqu'ne juin 2023, voire 2024. Le PSG a fait savoir qu’il souhaitait le prolonger, mais les négociations n'ont pas commencé.

Il ne décidera rien avant le Mondial au Qatar

Rien ne devrait bouger avant la Coupe du monde 2022, qui débutera dans un mois et demi au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre). Ce sera sans doute sa dernière avec l’Albiceleste, dont il a défendu les couleurs à 164 reprises (90 buts).

Galtier, lui, verrait évidemment d’un bon œil une prolongation de son n°30. "J’ai un plaisir incroyable de le voir tous les matins à l’entraînement, a récemment confié l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Cette année, il reprend goût à marquer, il est décisif. Est-ce qu’il peut redevenir le meilleur joueur du monde ? Oui, s’il est dans un état de forme incroyable. Il est bien préparé. Tous les jours il a une relation avec ses partenaires qui me laisse penser qu’il est heureux. Quand il est heureux, il est performant et quand il est performant, il peut retrouver les standards qui étaient les siens tout au long de sa carrière."

"Aucun contact avec le Barça", selon son entourage

En Espagne, la presse catalane veut croire à un come-back de la Pulga au Barça, même si l’opération semble financièrement compliquée. Le président Joan Laporta a laissé la porte ouverte en début de saison, en espérant publiquement "que le chapitre Messi ne soit pas terminé". Certaines sources parlent même d’un rapprochement en ce sens. Mais selon le média argentin TyC Sports, l’entourage du joueur assure qu’il n’y "aucun contact" avec le club blaugrana.

Reste la possibilité d’un exil en Major League Soccer. L’Inter Miami, dirigé par David Beckham, n’a jamais caché son envie de recruter Leo Messi pour lui offrir un dernier challenge sous le soleil de Floride. D’autres franchises américaines pourraient avoir la même idée. Reste à savoir ce que décidera l’artiste d’1,70m, qui devrait avoir l'embarras du choix. En attendant, c’est bien le PSG qui profite de son talent à l’heure de se déplacer à Lisbonne pour défier le Benfica, ce mercredi, lors de la troisième journée de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

