Mercato en direct: amer et blessé, Zidane explique son départ du Real

Dans une longue lettre ouverte publiée sur le journal madrilène As, Zinedine Zidane explique les raisons de son départ. Il déplore le manque de soutien du club et épingle son ancien président Florentino Perez. "Je pars car j'ai l'impression que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre pas le support pour construire quelque chose à moyen ou long terme", confie notamment l'entraîneur français.

"Cela m'a beaucoup fait mal quand j'ai lu dans la presse, après une défaite, qu'ils allaient me mettre dehors si je ne gagnais pas le match suivant, regrette-t-il encore. Cela m'a blessé, ainsi que toute l'équipe, car ces messages ont été intentionnellement divulgués aux médias, créant des interférences négatives avec le personnel, créant des doutes et des malentendus."