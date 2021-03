Mercato: Rabiot intéresserait l’OM, selon la Gazzetta

La Juventus Turin serait ouverte aux ventes d’Adrien Rabiot et Aaron Ramsey, joueurs à forte valeur l’été prochain, selon la Gazzetta dello Sport. Plusieurs clubs dont l’OM seraient intéressés par le milieu de terrain français.

A la sortie d’une saison qui s’annonce ratée dans les grandes largeurs, la Juventus veut frapper fort l’été prochain. Et pour s’offrir un peu de puissance financière, le club italien souhaite faire capitaliser ses investissements à moindre coût ces dernières saisons. Selon la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame envisage en effet de vendre Aaron Ramsey (30 ans) et Adrien Rabiot (25 ans), arrivés libres en 2019 après la fin de leurs contrats à Arsenal et au PSG. La Juve aimerait récupérer 50 millions d’euros sur la vente de ses deux milieux de terrain en économisant leurs gros salaires.

Plusieurs clubs seraient d’ores et déjà intéressés par leurs profils, notamment celui de l’international français. Parmi eux… l’Olympique de Marseille, grand rival du PSG, ancien club de Rabiot. Sur le papier, l’opération s’annonce très compliquée pour un joueur dont le salaire est estimé à sept millions d’euros annuels. Le prix de son transfert s’annonce aussi rédhibitoire pour Marseille: 30 millions d’euros. Mais Pablo Longoria, président de l’OM toujours en charge du secteur sportif, dispose de réseaux solides avec la Juventus, où il a travaillé.

En deux ans, Rabiot s’est imposé comme un élément essentiel du milieu de terrain turinois. Cette saison, il a disputé 35 matchs (3 buts, 3 passes), toutes compétitions confondues. Des performances qui lui ont valu d’être rappelé en équipe de France (12 sélections) en septembre 2020, deux ans après avoir refusé d’être réserviste pour la Coupe du monde 2018.

"Pirlo voit que, malgré les difficultés, j'essaie de faire de mon mieux à chaque fois, et il aime ça", a-t-il confié la semaine dernière après le match nul entre la France et l’Ukraine (1-1). Son départ est encore loin d’être acté d’autant qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2023. Selon la Gazzetta, Andrea Pirlo souhaiterait le conserver et serait davantage favorable à un départ de Ramsey.

Rabiot supportait l'OM quand il était jeune

Si la faisabilité d’un transfert à l’OM semble ardue, Rabiot ne nourrit pas un ressentiment contre Marseille en tant que natif de la région parisienne et ancien joueur du PSG. Dans un article de So Foot en 2019, plusieurs de ses anciens coéquipiers à Créteil avaient expliqué ue le "Duc" supportait l’OM pendant son adolescence.