Mercato en direct: vers une prolongation surprise à Manchester United?

Adjoint à Aston Villa, John Terry pourrait bientôt connaître sa première aventure en tant qu'entraîneur principal. L'ancien capitaine de Chelsea et de l'Angleterre fait partie des noms étudiés par Sheffield United pour succéder à Chris Wilder à en croire le Daily Mirror. Derniers de Premier League, les Blades accusent 14 points de retard sur le premier relégable et semblent destinés à un passage en Championship (D2) en 2021-2022. John Terry aurait alors pour mission d'aider l'équipe à retrouver l'élite au plus vite.