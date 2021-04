PSG: la presse catalane relance la rumeur Neymar au Barça

Le journal basé en Catalogne Ara avance le blocage de la prolongation de Neymar au PSG. La star brésilienne attendrait un signe et une offre du Barça lors du mercato estival pour y rejoindre Lionel Messi.

Les supporters parisiens pensaient en avoir fini avec le feuilleton Neymar suite à l’existence d’un accord de principe pour une prolongation de quatre ans au PSG. En attendant une éventuelle officialisation, le quotidien catalan Ara s’est engouffré dans la brèche et assure que le milieu offensif brésilien aurait "paralysé" l'extension de son contrat avec le club de la capitale. Dans la foulée de la défaite de l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino contre Lille (0-1) et du nouveau coup de sang de l’international auriverde contre Tiago Djalo, les rumeurs d’un retour en Liga fleurissent à nouveau.

Au cœur des spéculations, la récente rencontre de Pini Zahavi avec Joan Laporta début mars. Si l’agent, notamment responsable de la signature de Neymar à Paris contre 222 millions d’euros en 2017, était surtout présent pour discuter de l’avenir de David Alaba, il a pu également aborder celui de la star brésilienne avec le nouveau dirigeant du Barça.

Neymar voudrait rejouer avec Messi

Le principal élément du journal Ara en faveur d’un retour du meneur de jeu de 29 ans en Catalogne est d’abord lié à Lionel Messi. Libre en juin prochain et régulièrement annoncé sur le départ, l’Argentin pourrait finalement décider de prolonger l’aventure avec le club blaugrana. Ces dernières semaines, l’espoir est de mise et de nombreux fans croient toujours à la fidélité de "La Pulga".

Un temps espéré à Paris, même si rien n’est acté pour le moment, le duo Messi-Neymar pourrait ainsi être réuni en Catalogne. A un an de la fin de son contrat, en juin 2022, Neymar se retrouverait en position de force cet été. Soit le PSG décide de le vendre dès le prochain mercato, soit le club francilien s’expose à ne pas toucher un centime pour son départ.

Le Barça freiné par ses finances?

Egalement intéressé par Erling Haaland, et plus encore après la rencontre entre Joan Laporta avec l’entourage du buteur norvégien, le Barça va se heurter à un gros problème financier. Avec près d’un milliard d’euros de dette, le club catalan va devoir sérieusement assainir ses comptes et vendre plusieurs joueurs indésirables, s’il souhaite avoir les moyens de ses ambitions.

Entre une potentielle indemnité de transfert réclamée par le PSG et le salaire de Neymar, le Barça pourrait finalement choisir de se tourner vers d’autres éventuels renforts moins onéreux comme Memphis Depay ou Sergio Agüero. Du côté de Paris, si le dossier Neymar semblait réglé. Il pourrait bien constituer une nouvelle épine dans le pied de Leonardo qui doit aussi gérer la prolongation de Kylian Mbappé.

