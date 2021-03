Mercato en direct: Manchester United pas pressé de prolonger Pogba

Arrivé à la fin du mercato estival en provenance de Rennes, Raphinha réalise une première saison correcte en Premier League avec Leeds. A tel point que le Brésilien susciterait les convoitises de Manchester United selon les informations du média brésilien UOL Esporte.

Auteur de cinq buts et cinqs passes décisives en championnat avec l'équipe de Marcelo Bielsa, l'ailier de 24 ans aurait fait l'objet d'une première approche afin d'estimer le coût d'un potentiel transfert. Sous contrat avec les Peacocks jusqu'en 2024, Raphinha plairait donc aux Red Devils chez qui il pourrait retrouver son ami et ancien coéquipier du Sporting, un certain Bruno Fernandes.