Mercato en direct: Xavi présenté ce lundi comme entraîneur du Barça

Souvent annoncé proche du PSG lorsqu'il évoluait à Barcelone, Ivan Rakitic n'a finalement jamais signé en Ligue 1. Le milieu croate a toutefois reconnu qu'une expérience à Paris lui aurait plu avant d'ajouter sur le ton de l'humour qu'il ne dirait pas non à transfert si les dirigeants franciliens le contactaient.

"Ah! Aujourd’hui cela me plairait, a assuré le milieu croate lors d’un entretien diffusé ce dimanche par beIN Sports. S’il manque un milieu au PSG, Nasser ou Leonardo peuvent m’appeler demain! Plus sérieusement, cela ne s’est pas fait pour plusieurs raisons. J’aurais bien aimé jouer à Paris. Le PSG pour moi… ce qu’ils sont en train de réaliser, et pas seulement cette saison mais bien depuis plusieurs années, mérite un grand respect."