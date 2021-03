Mercato en direct: Messi, le PSG et Julio Iglesias, l'improbable révélation d'une radio espagnole

En marge de la qualification du PSG en quart de finale de Ligue des champions pour la deuxième fois d'affilée, Nasser Al-Khelaïfi a rassuré les supporters Parisiens sur les deux dossiers chauds du mercato, les prolongations de Mbappé et Neymar, tous deux en fin de contrat en 2022 et donc susceptibles de partir cet été s'ils refusent de prolonger. "Neymar et Mbappé sont parisiens, toujours ils vont rester parisiens (sic)", a expliqué le boss du PSG au micro de RMC Sport.