Mercato en direct: Madrid a les yeux rivés sur Mbappé

Selon The Sun, Bruno Fernandes (26 ans) aurait reçu une offre de prolongation de la part de Manchester United avec un salaire estimé à plus de 230.000 euros par semaine et un nouveau contrat de cinq ans. Mais le milieu de terrain portugais, lié au club jusqu'en 2025, n'aurait pas encore donné suite. Il attendrait des garanties sur le recrutement du club l'été prochain afin de lutter pour des titres en Angleterre et en Europe.