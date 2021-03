PSG: la déclaration tranchée d'Al-Khelaïfi sur l'avenir de Neymar et de Mbappé

Après le match nul 1-1 contre le Barça au Parc des Princes, synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a fait un point sur le futur de Neymar et celui de Mbappé. Pour le président qatari, interrogé par RMC Sport, les deux joueurs seront "toujours" au club.

Les qualifications du Paris Saint-Germain en Ligue des champions sont toujours l'occasion pour Nasser Al-Khelaïfi de prendre la parole. Cette fois, après le match nul 1-1 qui a permis au club de la capitale d'éliminer le FC Barcelone dès les huitièmes de finale, le président en a profité pour afficher tout son optimisme par rapport à l'avenir de ses deux grandes stars dont les contrats s'achèvent en juin 2022. "Neymar et Mbappé sont parisiens, toujours ils vont rester parisiens (sic)", a ainsi déclaré le dirigeant qatari au micro de RMC Sport.

Pour Neymar, absent de cette double confrontation à cause d'une blessure, cet enthousiasme n'est pas surprenant. Comme l'a rapporté RMC Sport en février, les négociations pour la prolongation du meneur de jeu brésilien sont quasiment bouclées. Un accord de principe a d'ores et déjà été trouvé pour une reconduction de quatre ans de son contrat. Le timing de l'annonce n'est toutefois pas encore connu.

Le dénouement approche

La déclaration de Nasser Al-Khelaïfi est par contre moins évidente pour Kylian Mbappé. Fin janvier, le champion du monde a admis qu'il réfléchissait encore à poursuivre l'aventure débutée en 2017. "Je suis en réflexion, parce que c'est une signature. Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au Paris Saint-Germain", confiait-il après une spectaculaire victoire 4-0 contre Montpellier en Ligue 1.

Dernièrement, plusieurs signaux positifs ont en tout cas été envoyés par Mauricio Pochettino et Leonardo. Le premier a déclaré que le club pouvait "offrir tous les outils" à l'attaquant de 22 ans pour la réussite de sa carrière, tout en précisant que le "dénouement" était imminent. Quant au directeur sportif brésilien, il a déclaré fin janvier sur France Bleu que les discussions étaient toujours en cours. "On parle. Les choses sont claires. On va arriver au moment - et je pense que c'est bientôt - de dire quelle est la vision de tout le monde pour le futur. C'est important pour tout le monde".