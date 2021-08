Mercato: Oleg Petrov nie tout intérêt de Monaco pour Ronaldo

Le vice-président de l'AS Monaco, Oleg Petrov, a éteint vendredi la rumeur envoyant Cristiano Ronaldo sur le Rocher au micro de RTL.

Après la folie générée par l'arrivée de Lionel Messi au PSG en début de semaine, plusieurs observateurs se sont mis à rêver d'un recrutement au moins aussi incroyable du côté de l'AS Monaco cet été. Et pas n'importe quel recrutement : celui de Cristiano Ronaldo, le quintuple Ballon d'or.

La rumeur s'est propagée il y a quelques jours du côté du Rocher. Le déclencheur ? L'attaquant portugais aurait été aperçu avec le propriétaire du club monégasque, Dmitry Rybolovlev, dans un établissement hôtelier de la Principauté. De quoi allumer la mèche, d'autant plus au regard de la situation contractuelle de CR7, à qui il ne reste qu'un an de contrat avec la Juventus. Dans ces conditions, un départ prochain ne serait pas totalement une surprise...

"Notre stratégie est différente de celle de Paris"

Invité à répondre à plusieurs interrogations hier au micro de RTL, le vice-président de l'AS Monaco Oleg Petrov s'est montré tranchant sur le sujet et a immédiatement écarté cette hypothèse, arguant de la nécessité pour son club de gagner encore en compétitivité au niveau national et européen. "Cristiano Ronaldo ? Je pense que notre stratégie est différente de celle de Paris. Un grand nom ? Je ne pense pas cette année. Peut-être quand le club jouera systématiquement la Ligue des champions et performera au plus haut niveau."

Ces dernières heures, on murmure que l'avenir proche de Cristiano Ronaldo semble intimement lié à celui de Kylian Mbappé. En cas de prolongation du Français, l'espoir de voir CR7 au PSG s'envolerait très probablement. Mais si le champion du monde décide de mettre les voiles - direction Madrid ? - d'ici la fin-août, alors la possibilité de voir la star portugaise en Ligue 1 l'été prochain deviendrait nettement plus tangible...