Mercato en direct: le vestiaire de Manchester United remonté contre Cristiano Ronaldo après son interview

Dans une interview accordée à Piers Morgan sur Talk TV, Cristiano Ronaldo lâche les coups contre Manchester United et Erik ten Hag. Elle sera diffusée mercredi et jeudi mais des premiers extraits ont fuité dans The Sun.

"S'ils ont essayé de me forcer à partir? Oui. Pas seulement le coach mais des gens du club. Je me suis senti trahi, raconte l'ancien joueur du Real Madrid. Je ne devrais peut-être pas dire ça mais je m'en fiche, les gens doivent entendre la vérité. Oui je me sens trahi et j'ai le sentiment que certaines personnes ne veulent pas de moi ici, cette saison mais aussi la saison dernière."

"Je n'ai pas de respect pour lui (Ten Hag) parce qu'il ne montre pas de respect envers moi, poursuit Ronaldo dans des propos relayés par The Sun. Si tu n'as pas de respect pour moi, je ne vais pas en avoir pour toi."