Mercato: Cristiano Ronaldo et son agent Jorge Mendes auraient rencontré le Bayern Munich, la presse allemande dément

Déterminé à quitter Manchester United après son interview choc avec Piers Morgan, Cristiano Ronaldo aurait échangé avec les dirigeants du Bayern Munich pour un éventuel transfert lors du mercato hivernal.

L'interview vérité de Cristiano Ronaldo sur Talk TV a relancé le débat sur l'avenir du Portugais. Deux jours après la révélation de plusieurs extraits de cet entretien, dans lequel il affirme se sentir "trahi" par Manchester United, le Daily Mail affirme que le Portugais et son agent Jorge Mendes auraient eu des entretiens avec les dirigeants du Bayern Munich la semaine dernière pour un éventuel transfert lors du mercato hivernal.

Toujours selon le média anglais, Jorge Mendes aurait présenté le quintuple Ballon d'or à d'autres clubs, dont Chelsea, le Sporting et Naples. Mais cette information a été démentie par le journal allemand Bild, qui affirme qu'aucune rencontre n'a été organisée entre les deux camps.

Ronaldo s'est mis United à dos

Lors de son interview choc avec Piers Morgan, le Portugais s'estimait "trahi" par Manchester United et a attaqué plusieurs membres du club, notamment Erik ten Hag et la famille Glazer. Depuis, Manchester United étudie toutes les possibilités au sujet d'un départ de l'attaquant de 37 ans. Selon le Telegraph, Manchester United envisage de rompre le contrat de sa star dès le mois de janvier à six mois de la fin. Mais le club ne le fera pas à n’importe quelles conditions. Le club refuserait en effet de devoir verser les derniers mois de son salaire au quintuple Ballon d’or, joueur le mieux payés de l’histoire du club avec un salaire de 640.000 euros par semaine.

En attendant, le club a publié un premier communiqué lundi. "Manchester United note la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo, indique le texte. Le club examinera sa réponse après que tous les faits auront été établis. Notre concentration reste sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l'élan, de la conviction et de l'unité qui se construisent entre les joueurs, l'entraîneur, le personnel et les fans."