Mercato: Manchester United envisage de résilier le contrat de Cristiano Ronaldo en janvier

Selon le Telegraph, Manchester United envisage de rompre le contrat de Cristiano Ronaldo dès le mois de janvier à six mois de son terme après son interview explosive contre le club. Mais pas à n’importe quelle condition.

Manchester United étudie toutes les possibilités au sujet de Cristiano Ronakldo après son interview explosive et non autorisée par le club. La star portugaise accuse United de l’avoir trahi et lance n’avoir aucun respect, dans cette longue confession auprès du journaliste anglais Piers Morgan qui sera diffusée en intégralité sur sa chaîne Youtube mercredi et jeudi. DE nombreux extraits très virulents sont déjà sortie et le club prépare la riposte. Une lourde amende et d’autres actions disciplinaires pourraient être engagés.

Le club ne veut pas payer les six derniers mois de salaire de Ronaldo

Selon le Telegraph, Manchester United envisage de rompre le contrat de sa star dès le mois de janvier à six mois de la fin. Mais le club ne le fera pas à n’importe quelles conditions. Le club refuserait en effet de devoir verser les derniers mois de son salaire au quintuple Ballon d’or, joueur le mieux payés de l’histoire du club avec un salaire de 640.000 euros par semaine.

En interne, on redoute pourtant que le joueur en fasse la demande. Les dirigeants cherchent un moyen de ne pas ternir sa réputation avec l’un des plus grands joueurs de tous les temps même si l’idée d’un départ est largement partagée en interne après les charges violentes du joueur. Les Red Devils temporisent et attendent de voir l’intégralité du contenu de cette prise de parole orchestrée par Cristiano Ronaldo et son clan.

En attendant, le club a publié un premier communiqué lundi. "Manchester United note la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo, indique le texte. Le club examinera sa réponse après que tous les faits auront été établis. Notre concentration reste sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l'élan, de la conviction et de l'unité qui se construisent entre les joueurs, l'entraîneur, le personnel et les fans."