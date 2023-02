Mercato: en fin de contrat à Gladbach, Marcus Thuram proposé au Barça

Selon Mundo Deportivo, l'attaquant français du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram aurait été offert au Barça par son agent. Cette semaine, les dirigeants du club allemand avaient confirmé que l'international quitterait les Poulains gratuitement à la fin de son contrat.

Libre de tout contrat à l'issue de la saison, le Français Marcus Thuram sera l'une des bonnes affaires du prochain mercato. Et alors que ses agents lui cherchent déjà un point de chute, le FC Barcelone serait le mieux placé pour accueillir l'attaquant du Borussia Mönchengladbach selon le journal catalan Mundo Deportivo.

Une situation contractuelle avantageuse

L'attaquant français aurait été proposé au club catalan, qui le suivait déjà de près compte tenu de son statut de joueur polyvalent, expérimenté et susceptible d'être libéré de son contrat. Mais le Barça n'est pas le seul club auquel Thuram a été proposé. Chelsea, qui voulait l'engager en janvier dernier, le PSG et l'Atlético de Madrid, seraient eux aussi à l'affût. L'Inter Milan et Manchester United auraient également pris contact avec l'entourage du joueur.

Du côté des Catalans, Thuram serait particulièrement apprécié parce qu'il peut jouer dans les trois positions offensives et dispose d'une très bonne qualité de frappe. Si le FC Barcelone ne peut pas s'offrir les services du Français, même libre, en raison d'un problème avec le fair-play financier imposé par la Liga sur les salaires, Thuram verrait d'un bon oeil de poursuivre sa carrière au FC Barcelone, club où a joué son père Lilian entre 2006 et 2008.

"Voir mon fils au fils au Barça serait un rêve"

La direction du Barça, contrainte par ces difficultés économiques, donne aujourd'hui la priorité aux joueurs libres ou qui sont dans leur dernière année de contrat, ce qui jouerait en faveur du Français. La cellule de recrutement blaugrana suivrait elle Marcus Thuram depuis plusieurs saisons, ayant conclu qu'il était capable de s'intégrer au style de jeu du FC Barcelone.

Son père a récemment fait savoir qu'il aimerait beaucoup que son fils rejoigne le Barça. "Si vous me donnez le contrat, si vous l'avez, je le signerai. Mais l'important, c'est que Marcus continue de grandir en tant que footballeur", a-t-il récemment avoué lors d'une visite à Barcelone pour participer à la remise du prix Sport et éducation contre le racisme. "Voir mon fils au Barça serait un rêve, ce club est le rêve de tout footballeur", a déclaré l'ancien défenseur central du Barça.