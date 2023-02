Mercato: libre en fin de saison, Marcus Thuram plus que jamais dans le viseur du Barça

Les plus grosses écuries européennes s’intéressent à la situation de Marcus Thuram, en fin de contrat en juin avec le Borussia Mönchengladbach. L’attaquant français, 25 ans, va quitter le club cet été, et le Barça fait partie de ses plus sérieux prétendants.

Quinze ans après son père Lilian, Marcus Thuram va-t-il revêtir le maillot du Barça? La presse espagnole est unanime (Sport, Mundo Deportivo), le FC Barcelone suit de très près la situation de l’attaquant français. Celui-ci va quitter libre en fin de saison le Borussia Mönchengladbach, tandis que sa valeur est estimée à 32 millions d'euros par Transfermarkt. Une sacrée affaire.

Le club allemand a déjà confirmé le départ de l'ancien Guingampais par la voix de son directeur sportif, Roland Virkus, qui a assuré au média Sport1 qu’il fallait "accepter le fait qu’il va rejoindre un plus gros club".

L’un des attaquants les plus courtisés du marché

Dans le viseur du PSG, de l’Inter Milan, du Bayern Munich ou encore du Borussia Dortmund, entre autres, l’international tricolore (25 ans, 9 sélections, 0 but) est l’un des attaquants les plus convoités du moment. De par sa situation contractuelle, mais aussi ses récentes performances en club, qui lui ont ouvert les portes de l’équipe de France. Il a inscrit 11 buts en 20 matchs de Bundesliga cette saison, et 3 en deux rencontres de Coupe d’Allemagne.

Il y a quelques jours, Lilian Thuram s’était réjoui de la possibilité de voir son fils signer au Barça. "Si vous me donnez le contrat, si vous l’avez, je le signerai. Mais l’important est que Marcus continue de grandir en tant que footballeur. Je veux le meilleur pour mes enfants. Pour lui, jouer pour le Barça serait un rêve", a-t-il assuré sur la radio RAC1.