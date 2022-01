Mercato: en fin de contrat au Bayern, Tolisso plaît au Real Madrid

Libre de tout contrat en juin, Corentin Tolisso pourrait quitter le Bayern gratuitement à l'été. Une situation que suit de près le Real Madrid, selon le journal espagnol Mundo Deportivo, alors que les dirigeants bavarois ont toujours l'espoir de le prolonger.

Va-t-il déouvrir l'Espagne ? Le journal espagnol Mundo Deportivo rapporte ce samedi que Corentin Tolisso intéresserait le Real Madrid en cas de départ libre l'été prochain. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en juin prochain, le milieu de terrain français n'a toujours pas prolongé et est donc libre de discuter avec le club de son choix depuis le 1er janvier.

Des retrouvailles avec Ancelotti ?

En Bavière, les dirigeants ne veulent pas revivre le "cas David Alaba", parti libre l'été dernier pour garnir les rangs du géant madrilène. A en croire le quotidien catalan, le Bayern serait conscient de l'intérêt du Real Madrid pour l'ancien joueur de Lyon et ferait tout son possible pour le garder à Munich. Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern, fait partie de ceux qui insistent sur la prolongation de l'international français.

Mundo Deportivo croit savoir que le Real et le clan Tolisso se sont rapprochés ses derniers jours et que le joueur ne serait pas contre cette nouvelle aventure. De plus, Tolisso est un joueur qu'Ancelotti connaît très bien puisqu'il était l'un des joueurs qu'il a demandé lors de son arrivée sur le banc du Bayern en 2016.

Le Real Madrid ne serait pas le seul cador européen à avoir un œil sur Tolisso, puisque des équipes de Premier League et de Serie A suivent également de près ce qu'il se passe avec le joueur français.

En pleine bourre en Bundesliga, il est auteur de deux buts en deux matchs avant la trêve internationale. Son entraîneur avait d'ailleurs salué son travail et son abnégation en conférence de presse après la victoire 4-1 contre le Hertha Berlin : "C'est un joueur très dangereux devant le but, il l'était avant d'arriver au Bayern Munich et il l'est toujours. Il sent bien les coups au moment d'aller dans la surface. (...) Il a fait un très bon match et est un milieu de terrain très dangereux, ce qui est important, surtout lorsque notre adversaire défend beaucoup. Tout le monde connaît sa situation contractuelle. Pour le reste, je n'ai pas d'informations et je ne peux pas faire de commentaires."