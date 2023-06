Mercato: en fin de contrat, Moussa Dembélé quitte Lyon

L'attaquant français, Moussa Dembélé, quitte l'Olympique lyonnais où son contrat arrive à terme au 30 juin, a annoncé le club mercredi, sans que ne soit connue sa future destination.

Moussa Dembélé, âgé de 26 ans, originaire de Pontoise et formé au PSG puis à Fulham où il a débuté en professionnel, était à l'OL arrivé fin août 2018 juste avant la clôture du mercato en provenance du Celtic Glasgow pour un transfert de 22 millions d'euros. Son parcours à Lyon a été en dents de scie.

Les deux premières saisons ont été excellentes avec vingt buts la première année en 46 matches toutes compétitions confondues, puis 24 buts l'année suivante en 46 rencontres également.

Un bilan contrasté à l’OL

La saison 2020-2021 s’est avérée beaucoup plus décevante (16 matches, 1 but avec l'OL) avec notamment un prêt début janvier 2021 à l'Atletico Madrid où il ne s’était pas du tout imposé (7 matches partiellement disputés, 140 minutes, 0 but) malgré un titre de champion d'Espagne.

Revenu à l'OL pour la saison 2021-2022, il a inscrit 22 buts en 36 rencontres avant d'être relégué sur le banc de touche avec le retour au club d'Alexandre Lacazette. Son bilan total à l'Olympique lyonnais est de 70 buts, 19 passes décisives pour 172 matches disputés.