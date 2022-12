Mercato: Endrick au Real Madrid, c'est officiel

Courtisé par toute l'Eurpoe, Endrick a officiellement signé un contrat avec le Real Madrid. Le crack brésilien de 16 ans, actuellement à Palmeiras, rejoindra le club espagnol en 2024.

Le Real Madrid a mis le paquet pour le plus gros crack de la génération 2006. Le club espagnol a officiellement bouclé la signature d'Endrick (16 ans). Les documents ont tout juste été signés. Le jeune attaquant de Palmerais se serait engagé jusqu'en 2027, avec la possibilité de prolonger le contrat jusqu'en 2030.

"Je remercie Palmeiras, le club de mon cœur pour toujours, pour m'avoir offert tout ce dont j'avais besoin pour devenir ce que je suis aujourd'hui, en m'aidant à réaliser mes rêves et en respectant mon souhait et celui de ma famille. Jusqu'à mon arrivée au Real Madrid, je continuerai à travailler comme je l'ai toujours fait pour pouvoir offrir à Palmeiras encore plus sur le terrain : plus de buts, plus de victoires, plus de titres et encore plus de joies pour nos supporters", a déclaré Endrick.

Son arrivée au Real ne pourra se faire avant juin 2024. En vertu de la réglementation des transferts de joueurs mineurs, Endrick ne peut pas quitter débarquer en Europe avant son 18e anniversaire. Le même procédé avait été utilisé par le club espagnol pour Vinicius Junior et Rodrygo, dont le recrutement avait été finalisé avant leur majorité.

Aux dernières nouvelles, le Real Madrid aurait accepté de débourser 60 millions d'euros (plus 12 en taxes). Une somme énorme pour un joueur qui n'a joué que sept matchs dans le monde professionnel. Car Endrick n'a fait ses débuts qu'en octobre avec Palmeiras, dans le championnat brésilien. Il s'est rapidement distingué avec un premier but (et un doublé) lors de sa quatrième apparition.

L'Europe était à ses pieds

Avant même de disputer son premier match pro, Endrick affolait déjà le continent européen. Outre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone étaient cités comme principaux prétendants.

Malgré une offensive du PSG, le Real Madrid a semblé avoir toujours une longueur d'avance. Dès la saison passée, le club avait invité le joueur et sa famille pour visiter les installations du centre d'entraînement. Les efforts ont payé.