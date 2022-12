Argentine-Croatie: Endrick tweete à la gloire de Messi... avant de supprimer sous la pression des supporters du Real

Fortement pressenti pour rejoindre le Real Madrid, Endrick doit désormais contrôler ses moindres faits et gestes. Mardi, alors qu'il tweetait à la gloire de Lionel Messi, auteur d'un match exceptionnel contre la Croatie, le jeune Brésilien a été violemment attaqué par des fans du Real Madrid. Il a fini par supprimer son tweet.

"Messi, c'est absurde ce qu'il fait", a tweeté Endrick, sur les coups de 21h30 heure française, deux de plus à Doha et 17h30 au Brésil. Ces quelques mots, et un emoji extraterrestre, à la gloire de Lionel Messi ont valu au jeune crack de 16 ans de nombresuses insultes et menaces, émanant notamment de fans du Real Madrid.

Ce tweet a été posté après la fabuleuse passe décisive de Lionel Messi à Julian Alvarez à la 69e minute pour le but du 3-0. Elle est décrite, en Argentine, comme la plus belle passe décisive de l'histoire du Mondial. Parti de 40m sur l'aile droite, l'attaquant argentin a progressé balle aux pieds. Il s'est par la suite joué de Josko Gvardiol avec une facilité déconcertante, avant d'entrer dans la surface et de centrer en retrait pour Julian Alvarez, qui s'est offert un doublé.

Endrick poste un tweet à la gloire de Messi...puis le supprime quelques minutes plus tard. © Capture d'écran

Endrick devrait signer au Real Madrid prochainement

Le journaliste Fabrizio Romano a annoncé il y a quelques jours que le Real Madrid avait bouclé le transfert du crack brésilien. Les différentes parties auraient un accord verbal pour un transfert à l'été 2024. Le Real Madrid paierait 60 millions d'euros + 12 de bonus à Palmeiras. L'objectif est de signer tous les documents d'ici la fin du mois de décembre. Le journaliste avait cependant précisé que rien n'était encore signé et que cela devrait prendre plusieurs jours.

Pour certains fans du Real Madrid, il semblerait pourtant que tout soit déjà acquis. Malgré le précédent Kylian Mbappé. Endrick n'a donc, selon eux, déjà plus le droit à l'erreur. Pour ne froisser personne, et s'épargner d'autres insultes, la pépite brésilienne a préféré supprimer son tweet quelques minutes plus tard.