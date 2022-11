Mercato: Endrick révèle qu'il "aime regarder" le PSG, Messi et Mbappé

Même s'il assure ne pas avoir de "club favori" en Europe, le crack brésilien Endrick confie dans une interview à So Foot qu'il "aime regarder" le PSG et ses stars.

Le plus grand espoir du football brésilien a un oeil sur le Paris Saint-Germain. D'ores et déjà courtisé par le Real Madrid, alors qu'il a fait ses débuts professionnels au mois d'octobre avec Palmeiras, Endrick (16 ans) fait savoir qu'il aime regarder des matchs du club champion de France.

"J’aime regarder le PSG", révèle le jeune attaquant brésilien dans une interview dévoilée jeudi par So Foot. "Neymar est un joueur que j'aime beaucoup", confie aussi le jeune attaquant.

"Mbappé est très fort, Messi, Marquinhos, des joueurs de classe. (...) J’adore les regarder pour m’inspirer", déclare également le prodige aux 9 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

"Je ne fais pas attention aux rumeurs"

Interrogé sur son futur et notamment l'hypothèse d'un départ en Europe, Endrick dit avoir "de nombreux rêves". Pas question toutefois de se précipiter: "Je me concentre sur Palmeiras, le présent, précise-t-il. Je regarde ce qui se passe en Europe, je sais que je veux jouer les grandes compétitions: Ligue des champions, Coupe du monde, Libertadores. Ce que je veux dans ma vie, c’est être champion, ce qui est à ma portée aujourd’hui, c’est le championnat du Brésil et la Libertadores".

Et lorsqu'il lui est demandé s'il a un club de coeur en Europe, Endrick assure que ce n'est pas le cas: "Non, pas vraiment. Je regarde les matchs, la Ligue des champions, la Premier League, la Liga, le championnat français, la Bundesliga. Je regarde pour apprendre de ces stars qui évoluent dans ces compétitions, voir ce que je peux reproduire, mais je n’ai pas de club favori. Et puis je ne fais pas attention aux rumeurs, je sais que pour jouer en Europe, il faut que je sois performant ici".

Dernièrement, la presse madrilène affirmait que le Real Madrid préparait déjà une offre. Sa clause libératoire serait fixée à 60 millions d'euros. Mais si un club européen souhaite recruter Endrick, il faudra attendre pour le faire jouer: les règlements l'empêchent de traverser l'Atlantique avant ses 18 ans.