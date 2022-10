Mercato: le Real Madrid grand favori pour la signature d’Endrick ?

Courtisé par les plus grands clubs européens à seulement 16 ans, Endrick à l'embarras du choix pour franchir un palier. Si le FC Barcelone et le PSG sont dans la course, El Debate affirme que c'est le Real Madrid qui fait office de grand favori dans ce dossier.

Après Vinicius, Rodrygo ou encore Reinier, le Real Madrid pourrait s’attacher prochainement les services d’un autre grand talent brésilien. Considéré comme un vrai génie alors qu’il est seulement âgé de 16 ans et joue ses premiers matchs avec Palmeiras, Endrick est convoité par l’Europe entière, mais les Madrilènes sont les favoris selon les informations d'El Debate.

>> suivez en direct les informations sur le mercato

La raison principale étant le fait que le père du joueur privilégie cette décision. De plus, le célèbre agent Wagner Ribeiro tenterait aussi de pousser en faveur du club espagnol. Un coup dur en vue pour le Barça et le PSG, considérés comme étant les plus pressants en compagnie des récents vainqueurs de la Ligue des champions dans ce dossier. Mais rien n’est encore bouclé, et les deux formations ont encore leur chance dans ce dossier, et ce, pour plusieurs raisons.

Palmeiras prêt à jouer les trouble-fêtes ?

Malgré le talent de celui qui est récemment devenu le plus jeune buteur de l’histoire du championnat brésilien, le Real Madrid ne souhaite pas casser sa tirelire en ne dépassant pas les 35 ou 40M€. Avec les présences des grosses puissances financières que sont le PSG et Manchester City, Palmeiras pourrait être tenté de faire monter les enchères afin d’en tirer le maximum d’argent.

Même s’ils semblent avoir les faveurs de l’entourage du joueur, le club présidé par Florentino Perez sera peut-être contraint de mettre un peu plus la main à la poche pour attirer Endrick. Si cela arrive, ce sera seulement à partir de 2024 que les dirigeants et les supporters sauront si ce pari valait le coup ou non.