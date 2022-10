Mercato: le Real Madrid préparerait une offre pour Endrick

D'après Marca, le Real Madrid serait le point de soumettre une offre à Palmeiras pour signer la pépite brésilienne Endrick (16 ans).

Qui va rafler la mise ? Endrick, le prodige brésilien de 16 ans qui a récemment fait ses débuts à Palmeiras et qui est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du championnat du Brésil, semble avoir tous les grands d'Europe à ses pieds. Si des intérêts du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone ont dernièrement été évoqués, le Real Madrid serait sur le point de passer à l'action. D'après Marca, le club de la capitale espagnole va faire une offre à Palmeiras dans les prochains jours.

Le Real étudierait depuis longtemps la possibilité de faire signer le joueur. La saison passée, les parents de l'adolescent ont été invités à Madrid pour visiter le centre d'entraînement et le stade Santiago-Bernabéu. Tout se serait très bien passé et Endrick serait intéressé pour rejoindre le Real.

Il ne peut pas jouer pour un club européen avant 2024

Mais pour voir Endrick avec le maillot du champion d'Europe, ou celui d'une autre grosse écurie européenne, il faudra quoi qu'il arrive attendre 2024. Les règlements en vigueur empêchent le crack d'être transféré avant ses 18 ans.

Rien n'empêche toutefois le Real Madrid de sécuriser dès à présent l'avenir du jeune joueur. C'est ce qui avait été fait avec Vinicius Junior, dont la signature avait été obtenue en mai 2017, soit deux mois avant ses 17 ans. L'ailier avait dû attendre juillet 2018 pour intégrer l'équipe espagnole.

Aucun montant n'est évoqué par Marca, concernant la proposition du Real Madrid. Il est toutefois rappelé que la somme de 20 millions d'euros a été associée à l'intérêt du Paris Saint-Germain dans ce dossier.