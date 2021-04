Mercato: Enzo Zidane pourrait s'engager avec Ibiza la saison prochaine

Sans club depuis octobre dernier et son départ d'Almeria, Enzo Zidane est à l'essai à Ibiza ces derniers jours selon AS. Le milieu de 26 ans pourrait s'engager cet été avec le club espagnol, bien parti pour monter en deuxième division la saison prochaine.

Fils de l'illustre Zinedine Zidane, Enzo Zidane n'a jamais vraiment réussi à faire décoller sa carrière. Formé au Real Madrid, le milieu offensif avait très tôt été annoncé comme un grand talent à suivre et avait été convoqué chez les jeunes U19, en équipe de France, en 2014.

Sept ans plus tard, le milieu offensif de 26 ans s'est quelque peu perdu. Après des expériences en Suisse et au Portugal, le fils ainé de l'entraîneur du Real Madrid avait regagné l'Espagne en s'engageant à Almeria à l'hiver 2020. Son passage n'a cependant duré que quelques mois et son bail avec le club andalou avait finalement été résilié en octobre dernier.

Après plusieurs mois sans club, Enzo Zidane pourrait se relancer avec le club d'Ibiza. D'après les informations d'AS, le milieu offensif est à l'essai avec le club de troisième division espagnole et donne pleinement satisfaction. Le club ibérique aimerait s'attacher ses services pour la saison prochaine, étant bien parti pour monter en deuxième division.

L'Inter Miami surveille aussi sa situation

Au début du mois d'avril, le fils de Zinedine Zidane avait aussi été mis à l'essai par l'Inter Miami, comme rapporté par ESPN. La nouvelle franchise américaine pourrait aussi décider de passer à l'action pour le franco-espagnol.

Depuis son départ du Real Madrid durant l'été 2017, le milieu offensif a déjà joué pour cinq club différents (Alavés, Lausanne, Rayo Majadahonda, Desportivo das Aves, Almeria) et pourrait en découvrir un sixième très prochainement.