Real-Chelsea: Zidane confirme le forfait de Ferland Mendy pour la demie aller

Le Real Madrid reçoit Chelsea ce mardi lors de la demi-finale aller de Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1). Un match auquel ne participera pas le défenseur tricolore Ferland Mendy en raison d’une blessure musculaire.

Positif au coronavirus et forfait lors des deux duels contre Liverpool au tour précédent, Raphaël Varane retrouvera sa place au cœur de la défense du Real Madrid ce mardi lors de la demi-finale aller contre Chelsea (à 21h sur RMC Sport 1).

Mais le champion du monde 2018 ne bénéficiera pas du soutien de son compatriote Ferland Mendy face aux Blues de Thomas Tuchel. Absent depuis la mi-avril, le latéral gauche madrilène se trouve toujours à l’infirmerie.

Présent face à la presse ce lundi, Zinédine Zidane a lui-même confirmé le forfait de l’ancien défenseur du Havre et l’OL au détour d’une question sur la forme physique de Toni Kroos et avant de s’agacer au sujet de la Super League.

"Toni va bien et il sera avec nous. Ferland, non, a indiqué le technicien lors de son passage devant les médias. Il lui manque encore quelque chose."

Quatre absents de marque au Real

Touché au muscle soléaire (au niveau du mollet), Ferland Mendy n’est pas encore prêt à tenir le rythme d’une demi-finale européenne. En plus de l’international tricolore aux sept sélections, le club madrilène sera aussi privé de plusieurs autres cadres ou membres de la rotation.

L’Uruguayen Federico Valverde est toujours en isolement après avoir été testé positif au Covid-19, Lucas Vazquez ne jouera plus de la saison après une blessure au genou. L’emblématique Sergio Ramos, dont l’avenir à Madrid reste en suspens à quelques mois de la fin de son contrat, espère revenir pour la demi-finale retour contre Chelsea.

En l’absence de l’Espagnol et de Ferland Mendy, Zinédine Zidane devrait s’appuyer sur une charnière Varane-Militao et aura le choix entre Marcelo et Nacho dans le couloir gauche. Du côté des bonnes nouvelles, Eden Hazard a rejoué quelques minutes contre le Betis Séville (0-0) et devait être capable de jouer face à son ancienne équipe.