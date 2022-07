Mercato: Enzo Zidane signe en D3 espagnole

Libre depuis son départ de Rodez, Enzo Zidane (27 ans) s'est engagé pour une saison avec le club espagnol de Fuenlabrada (D3).

Enzo Zidane a trouvé un nouveau point de chute. Libre de tout contrat depuis son départ de Rodez, le fils aîné de Zinédine s'est engagé ce lundi avec le club espagnol de Fuenlabrada (D3 espagnole) pour une saison. C'est la cinquième recrue du club de la banlieue madrilène cet été.

"Je viens avec beaucoup de désir et avec beaucoup d'enthousiasme. Fuenlabrada est une équipe qui a de grands objectifs. Je suis très heureux de retourner en Espagne et à Madrid et de pouvoir profiter du football ici. Je veux vraiment que ça commence maintenant et que je puisse aider l'équipe dans ses objectifs", a expliqué le fils aîné de Zinédine.

Huitième club en carrière

Fuenlabrada est donc le huitième club de la carrière du Français, qui a évolué au Real Madrid, à Almeria, à Alavés, au Deportivo Aves, au Rayo Majahonda, à Lausanne et à Rodez. L'occasion parfaite de rebondir dans la banlieue madrilène après une saison plus que timide dans l'Aveyron. Arrivé gratuitement à Rodez à l’été 2021, après être resté neuf mois sans club à la suite d’une expérience à Almeria, en deuxième division espagnole, Enzo Zidane n’a pas convaincu ses dirigeants. Une année en option figurait dans son contrat, mais cette dernière n’a pas été activée.

Cette saison, le milieu offensif formé au Real Madrid n’a disputé que 15 rencontres sous le maillot aveyronnais (dont trois titularisations), pour zéro but et zéro passe décisive. Il n’a d’ailleurs plus joué aucun match entre le 12 février et la fin de saison. Lausanne, Deportivo Aves (D1 portugaise), Almeria, Rodez... Depuis son départ de la réserve du Real Madrid, en 2017, il n'a jamais réussi à se fixer dans un club.