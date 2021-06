Mercato: Enzo Zidane rebondit en Ligue 2

Le club de Rodez (Ligue 2) a obtenu la signature de l'un des fils de Zinédine Zidane, Enzo (26 ans). Le milieu de terrain s'est engagé pour une saison avec le club aveyronnais.

Le marché des transferts a officiellement ouvert ses portes ce mercredi 9 juin. Et sans plus attendre, plusieurs clubs ont déjà officialisé quelques-unes de leurs recrues. C’est le cas de Rodez, en Ligue 2. Promu la saison passée, le RAF a réalisé un joli coup médiatique, et peut-être sportif, en réussissant à attirer Enzo Zidane (26 ans), formé au Real Madrid, de retour sur les terres de sa maman, originaire de l’Aveyron.

Des attaches dans la région

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Almeria en octobre dernier, le milieu offensif - accessoirement fils de Zinédine et aîné de la fratrie - s'est engagé pour une saison avec le Rodez Aveyron Football, dont son père est l’un des actionnaires depuis 2012. En difficulté sur le plan sportif et financier au début de la décennie, Rodez, s'est relancé à partir de cette année-là, grâce à une hausse de capital et à l’implication de Zinédine Zidane, l'ex-entraîneur du Real Madrid, actuellement sans club.

La famille Zidane a des attaches en Aveyron où elle vient souvent passer ses vacances. Il n’est donc pas étonnant de voir Enzo Zidane y atterrir pour se relancer dans un environnement qu’il connaît bien. "Enzo rejoint le Rodez Aveyron Football avec humilité et l’envie de reprendre du plaisir, écrit le club. Doté de qualités techniques fortes, à l’aise dans les petits espaces et d’une frappe de balle précise, Enzo Zidane mettra toutes ses qualités au service du club Sang & Or." Il portera le n°5. Formé au Real, Enzo Zidane a ensuite évolué à Alavés, Lausanne, au Rayo Majadahonda, Aves et enfin Almeria.