Mercato: c’est déjà fini pour Enzo Zidane à Rodez

Comme l'a indiqué le président du club à Centre Presse Aveyron, Enzo Zidane, dont le contrat avec Rodez (Ligue 2) expire le 30 juin prochain, ne va pas être prolongé. Arrivé l’été dernier, le fils aîné de Zinédine Zidane a réalisé une saison plus que timide.

Enzo Zidane est de nouveau libre. En fin de contrat avec Rodez, 17e du dernier championnat de Ligue 2, le fils aîné de Zinédine Zidane (27 ans) ne va pas prolonger. "C’est terminé", a lâché le président du RAF, Pierre-Olivier Murat, dans les colonnes de Centre Presse Aveyron ce mardi.

Arrivé gratuitement à Rodez à l’été 2021, après être resté neuf mois sans club à la suite d’une expérience à Almeria, en deuxième division espagnole, Enzo Zidane n’a pas convaincu ses dirigeants. Une année en option figurait dans son contrat, mais cette dernière n’a donc pas été activée.

Seulement trois titularisations cette saison

Cette saison, le milieu offensif formé au Real Madrid n’a disputé que 15 rencontres sous le maillot aveyronnais (dont trois titularisations), pour zéro but et zéro passe décisive. Il n’a d’ailleurs plus joué aucun match entre le 12 février et la fin de saison. Lausanne, Deportivo Aves (D1 portugaise), Almeria, Rodez... Depuis son départ de la réserve du Real Madrid, en 2017, il n'a jamais réussi à se fixer dans un club.