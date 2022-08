Mercato: Erding quitte (déjà) Besançon et met un terme à sa carrière

Moins de deux mois après avoir signé au Racing Besançon, en National 2, Mevlüt Erding a finalement décidé de ne pas honorer son contrat et de mettre fin à sa carière professionnelle.

Sa volonté de se lancer un ultime défi n'aura finalement pas passé l'été. Après avoir signé en faveur du Racing Besançon, promu en National 2, début juillet, Mevlüt Erding a finalement décidé de raccrocher les crampons et de mettre fin à sa carière de joueur à 35 ans, a-t-on appris dans un communiqué du club ce mardi.

"Son corps et sa tête ont dit stop, a résumé Jérémy Guyen, le directeur sportif du Racing Besançon, auprès de l'Est Républicain. On n'attendait pas que 'Mev' mette cinquante buts mais il venait pour apporter son expérience... D'ailleurs, il reviendra dans un rôle qui reste définir, peut-être comme ambassadeur du club."

Plus assez de motivation

Au final, l'ancien joueur de Sochaux, Saint-Etienne ou encore du PSG n'aura disputé qu'une poignée de minutes en amical avec Besançon. Après avoir fait les efforts pour se remettre à niveau physiquement, il s'est finalement aperçu que sa motivation s'était étiolée.

L’ancien international turc (35 sélections, huit buts), était libre de tout contrat depuis la fin de saison dernière et une expérience à Ümraniyespor (D2 turque, promu en D1 cette saison). Pour Erding, signer à Besançon était un véritable retour aux sources, puisqu’il est né à Saint-Claude, dans le même département (le Jura) que Besançon. C’est par ailleurs à Sochaux, à 80 km de Besançon, qu’il a fait ses grands débuts en professionnel en 2005.

92 buts en Ligue 1

Le Turc a inscrit la bagatelle de 92 buts en 294 matchs de Ligue 1 au cours de sa carrière, au cours de laquelle il a notamment formé, au début des années 2010, un duo sur le front de l'attaque du PSG avec Guillaume Hoarau, qui a lui aussi dit adieu au monde professionnel ces derniers jours. En 2017, après son départ de Metz, où il était prêté par Hanovre, il avait rejoint la Turquie et enchaîné les clubs: Başakşehir, Antalyaspor ou encore Fenerbahçe SK. La saison dernière, avec Ümraniyespor il a disputé seulement onze matchs, pour un seul petit but.

Avant de signer au Racing Besançon, il avait déjà hésité à raccrocher les crampons. "Pour l’instant je suis en club. Je me suis préparé tout l’été. Je n’ai pas envie d’arrêter, mais si rien ne me convient, je vais arrêter", confiait-il le 22 juin dernier sur la quotidienne Twitch de RMC Sport. Ce n'était finalement qu'une question de temps.