Mercato: Eriksen sur le point de rejoindre Brentford

Libre depuis août et la résiliation de son contrat avec l'Inter à la suite à son arrêt cardiaque avec le Danemark lors de l'Euro, Christian Eriksen pourrait rebondir à Brentford selon Sky Sports.

Christian Eriksen serait sur le point de retrouver les terrains. Une excellente nouvelle après la frayeur qui a glacé le monde entier l'été dernier durant l'Euro, lorsque le Danois s'effondrait sur la pelouse lors de la rencontre entre sa sélection et la Finlande. Le joueur de 29 ans avait dans la foulée été opéré et s'était fait implanter un défibrillateur miniature. Libéré par l'Inter en décembre dernier, Eriksen est désormais libre de s'engager avec le club de son choix.

Eriksen bientôt chez les Bees ?

Et à en croire Sky Sports, le milieu offensif pourrait rebondir du côté de Brentford. Un contrat de six mois serait sur la table, mais avant cela les dirigeants des Bees souhaiteraient s'assurer que le joueur est apte à revenir au plus haut niveau. En conséquence, la visite médicale pourrait être plus poussée et soumise à la validation d'un cardiologue approuvé par la Fédération anglaise.

Finaliste de la Ligue des champions en 2019 avec Tottenham, la possible nouvelle recrue de Brentford viendrait aider le promu en Premier League à assurer son maintien. Un apport plus que bienvenu pour les Bees qui restent sur quatre défaites consécutives en championnat. Pas d'urgence en revanche au niveau de la signature, celle-ci pouvant intervenir après le 31 janvier - date limite du marcato d'hiver - car Eriksen est agent libre.