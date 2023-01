Mercato: vers une nouvelle offre du PSG pour Skriniar, ça discute avec l'Inter

À 48 heures de la fin du mercato, le PSG s'active pour conclure l'arrivée de deux joueurs. L'objectif pour le club de la Capitale est de rapatrier Milan Skriniar, tout en bouclant l'arrivée d'un joueur offensif.

Les prochaines heures s'annoncent intenses en coulisse du côté du PSG. Les discussions entre les dirigeants du club de la capitale et ceux de l’Inter Milan vont se poursuivre ce lundi. L’objectif pour Paris est toujours d’attirer Milan Skriniar en France avant mardi soir. Le PSG n’ira pas au-delà de 15 millions d’euros, bonus inclus.

Les Nerazzurri veulent 20 millions d’euros et ont déjà refusé une offre à 10 millions, plus des bonus facilement atteignables. Dans tous les cas, si le défenseur ne vient pas cet hiver il arrivera libre cet été, avec à la clé une forte prime à la signature et un contrat de quatre ans. Ce dernier a d'ailleurs lui-même annoncé son arrivée chez les champions de France dans les colonnes d'un média slovaque. "Oui, c'est vrai (sur sa signature au PSG, ndlr), mais je ne peux pas en dire plus pour le moment, a lancé Skriniar à futbolsfz.sk. J'attends un accord entre les clubs."

Malcom priorité en attaque ?

Pour ce qui est de l’attaque, Christophe Galtier aimerait là aussi un renfort pour remplacer Pablo Sarabia. Ca ne sera pas Rayan Cherki, comme révélé par RMC Sport vendredi dernier. Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, est fermé à l’idée de laisser partir son joueur de 19 ans. Paris a quand même tenté le tout pour le tout avec une dernière offre orale samedi soir. Une offre jugée "insultante" par le boss de l'OL.

"Il (Nasser Al-Khelaïfi) m'a dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle offre du PSG. Je le remercie parce que les contacts avec lui sont totalement directs et sincères. Je ne vais pas dire quel était le niveau de l'offre pour Rayan... j'ai dit aux agents qui l'ont faite à Vincent Ponsot qu'elle était pratiquement insultante compte tenu de la valeur de Rayan", a martelé JMA après la victoire rhodanienne en terre corse dimanche (0-2).

Le club de la capitale est désormais concentré sur Malcom. Un prêt est toujours privilégié par le PSG contraint par le fair play financier. Les Russes aimeraient un transfert sec.