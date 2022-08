Mercato: Everton et le PSG accélère pour le transfert de Gueye

Selon la presse anglaise, Everton se rapproche d’un accord avec le PSG pour le transfert d’Idrissa Gueye, poussé vers la sortie par le club de la capitale.

Il ne fait pas partie des lofteurs mais Idrissa Gueye (32 ans) devrait prochainement quitter le PSG. Selon les informations du Times, Everton accélère pour finaliser le transfert de son ancien milieu de terrain, trois ans après son départ pour Paris contre 30 millions d’euros. Frank Lampard, entraîneur des Toffees, pousse pour recruter l’international sénégalais, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat dans la capitale française.

Les discussions se poursuivent entre les deux clubs. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, les derniers détails de la transaction vont être discutés cette semaine mais l’optimisme serait de mise du côté du club anglais, qui a ouvert la porte à un départ de Jean-Philippe Gbamin, qui avait été recruté pour palier le départ de Gueye.

Le champion d’Afrique 2022 figurait dans le groupe retenu par Christophe Galtier pour participer au Trophée des champions contre Nantes, dimanche (4-0)n sans entrer en jeu. Il avait également participé à la tournée du club au Japon en prenant part à des matchs de préparation. Mais la porte à un départ était ouverte dans un secteur en pleine reconstruction entre le départ souhaité de Georgino Wijnaldum (vers l’AS Rome) et l’arrivée du Portugais Vitinha.

Dans sa quête d’insuffler un nouveau souffle autour d’un groupe resserré, le PSG a mis en place un "loft" regroupant six joueurs professionnels sur lesquels l’entraîneur Christophe Galtier ne compte pas. Layvin Kurzawa (29 ans), Julian Draxler (28 ans), Georginio Wijnaldum (31 ans), Ander Herrera (32 ans), Rafinha (29 ans) et Thilo Kehrer (25 ans) y figurent et ne s’entraînent plus aux côtés de leurs coéquipiers. Le club a en effet mis en place deux séances quotidiennes séparant les deux groupes.