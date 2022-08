PSG-Nantes: Galtier dédie le Trophée des champions à Pochettino

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a eu une pensée pour Mauricio Pochettino, son prédécesseur sur le banc parisien, après la victoire face à Nantes (4-0) lors du Trophée des champions, dimanche.

Christophe Galtier n’oublie pas son prédécesseur. L’entraîneur parisien a dédié le Trophée des champions, remporté face à Nantes (4-1) dimanche, à Mauricio Pochettino, dont il a pris la succession au début de l’été. L’Argentin - démis de ses fonctions le 5 juillet dernier à un an de la fin de son contrat – avait mené Paris à son dixième titre de champion de France quelques semaines plus tôt. Et Galtier ne l’a pas oublié.

"Une partie de ce trophée revient à Mauricio"

"Je suis très heureux de ramener la victoire et ce trophée à Paris, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. Si on est là, c'est que le groupe a été champion avec un entraîneur à qui je fais un clin d'oeil, une partie de ce trophée revient à Mauricio. J'ai aimé la manière dont l'équipe s'est exprimée, avec toujours cette envie d'attaquer, d'avoir la maîtrise du jeu et aussi cette envie de récupérer le ballon le plus rapidement possible. C'est un succès important pour démarrer une saison, il ne faut pas banaliser les victoires, les trophées."

Grâce à des buts de Lionel Messi (22e), Neymar (45e+2, 82e sp) et Sergio Ramos, le PSG s’est offert le 11e sacre dans ce match qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe de France après l’avoir perdu la saison dernière (contre Lille, 1-0). L’entraîneur parisien savoure son premier titre, mais aussi la belle entente de ses stars sur le terrain.

"Concernant Leo Messi et Neymar, ce sont des joueurs qui se connaissent depuis pas mal de saisons, ils ont joué ensemble ailleurs (au Barça entre 2013-2017, ndlr), se redécouvrent depuis la saison dernière, ils ont une réelle relation technique. Avec l'apport de Kylian (Mbappé), ce sera plus qu'un atout. A nous, avec le staff, à moi, de faire en sorte que ces relations à trois permettent à l'équipe de marquer beaucoup de buts." Le PSG va débuter sa saison de Ligue 1, samedi à Clermont (21h).