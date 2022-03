Mercato: évoqué au Real et au Barça, Haaland aurait acheté une maison en Espagne

Concerné par des rumeurs de départ depuis plusieurs semaines, le nouvel achat d’Erling Haaland pourrait donner un indice sur sa prochaine destination. Selon AS, le buteur du Borussia Dortmund a acheté une propriété à Marbella en Espagne, estimée à 6,5 millions d'euros.

Erling Haaland a de grandes chances de connaître un nouveau pays d’ici quelques mois. Courtisé par l’Europe entière, le buteur voit très souvent son nom être lié au Real Madrid et au FC Barcelone. Si les rumeurs sont de plus en plus insistantes sur le sujet, le dernier achat du Norvégien ne devrait pas calmer l’emballement autour d’une future arrivée du joueur en Espagne.

Selon AS, l’attaquant du Borussia Dortmund a acheté une maison à Marbella, ville située au sud de l’Espagne. La valeur de cette demeure est estimée à 6,5 millions d'euros. Le média espagnol précise que Haaland a l’habitude se rendre dans cette ville. Pendant le dernier réveillon du Nouvel An, le Norvégien aurait même assuré à des fans madrilènes que son avenir serait chez les coéquipiers des Karim Benzema. Un bruit de couloir à évidemment prendre avec des pincettes.

Du côté de la Catalogne, Xavi a été interrogé en conférence de presse sur d’éventuelles tractations pour la venue de l’homme aux 16 réalisations en Bundesliga. S’il n’a pas donné de détails, l'entraîneur du FC Barcelone a glissé une petite phrase, laissant penser que les dirigeants travaillent dans la réalisation de ce transfert: "La seule chose que je peux dire sur Haaland, c’est que nous travaillons pour le présente et le futur du Barça."