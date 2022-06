Mercato: Fabinho, Leao, Bernardo Silva, Osimhen… les plus beaux coups de Luis Campos, attendu au PSG

Annoncé très proche de signer au Paris Saint-Germain pour prendre la succession de Leonardo, Luis Campos s’est signalé, au cours de ses passages à Monaco (2013-2016) et Lille (2017-2020), par sa capacité à réaliser de très jolis coups sur le marché des transferts.

Fabinho (Monaco, 2013)

C’est l’une des premières recrues de Luis Campos au moment de sa prise de fonctions sur le club du Rocher. À l’été 2013, un anonyme milieu de terrain brésilien de 20 ans débarque sur la Côte d’Azur. À l’époque, Fabinho appartient au club portugais de Rio Ave et vient de terminer une saison en prêt du côté du Real Madrid, avec qui il a presque exclusivement joué avec la réserve (un seul match avec l’équipe première). Campos, scout du côté du club Merengue cette saison-là, décide alors de le faire venir à Monaco, où le Brésilien passe deux saisons en prêt avant d’être acheté définitivement en 2015.

La suite? Un statut de titulaire indéboulonnable au milieu de terrain monégasque pendant plusieurs saisons, un titre de champion de France aux côtés de Kylian Mbappé en 2017 et un transfert de 45 millions à l’été 2018 à Liverpool, où il va devenir un rouage essentiel.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Victor Osimhen (Lille, 2019)

À l’été 2019, le LOSC dépense environ 12 millions d’euros pour un jeune attaquant nigérian de 20 ans qui vient de réaliser une saison prometteuse du côté de Charleroi, en D1 belge (20 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues). Les suiveurs de la Ligue 1 comprennent rapidement cet investissement puisqu’il flambe dès ses débuts en championnat de France: deux doublés lors des trois premières journées et une première saison conclue par 18 buts et six passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues. Avec l’arrêt prématuré de la saison à cause du Covid-19, l’attaquant des Super Eagles n’a finalement porté le maillot des Dogues que sept mois avant de partir pour 80 millions d’euros au Napoli.

Bernardo Silva (Monaco, 2014)

Avec Fabinho, il est l’autre symbole du Monaco qui réalise une saison 2016-2017 exceptionnelle, ponctuée par un titre de champion de France (avec 95 points) et une demi-finale de Ligue des champions. À l’instar du milieu de terrain brésilien, Bernardo Silva est un illustre inconnu quand il débarque sur le Rocher à l’été 2014. Formé au Benfica Lisbonne, il n’a joué que trois petits matchs de première division avec le club portugais. Prêté à l’ASM à tout juste 20 ans, il impressionne rapidement par sa justesse technique et devient titulaire au bout d’une poignée de matchs. À l’été 2017, dans la foulée du sacre en Ligue 1, il est enrôlé par Manchester City pour 50 millions d’euros.

Rafael Leao (Lille, 2019)

Un autre Portugais sorti du chapeau du magicien Campos. En 2019, Rafael Leao, en fin de contrat au Sporting Portugal, signe gratuitement à Lille. Là encore, le buteur n’a presque aucune référence au plus haut niveau, si ce n’est trois bouts de match en Liga Nos et une entrée en jeu en Ligue Europa. À l’époque, Leao a surtout brillé en Youth League, avec cinq buts et trois passes décisives. Alors que l'attaquant décide de casser son contrat avec le Sporting en raison, selon lui, de violences contre certains joueurs, Campos flaire le bon coup.

Bien lui en a pris: après une première saison prometteuse dans le Nord, où on l’a par exemple vur inscrire six buts en sept matchs de Ligue 1 en plein cœur de l’hiver, il file à l’AC Milan à l’été 2019 contre environ 30 millions d’euros. Cette saison, il a grandement participé au titre des Rossoneri en Serie A et a même été sacré meilleur joueur de Serie A.

Anthony Martial (Monaco, 2013)

Au centre de formation de l’Olympique Lyonnais, il était dans les radars de nombreux recruteurs. Encore fallait-il avoir le culot de mettre cinq millions d’euros sur la table pour un joueur de 17 ans qui ne cumule alors que 57 minutes en professionnel. Arrivé dans la Principauté en août 2013, il patiente jusqu’au mois de novembre pour disputer son premier match officiel sous le maillot monégasque. Après une saison 2013-2014 d'adaptation au haut niveau (2eux buts en 11 matchs toutes compétitions confondues), il s’impose lors de l’exercice 2014-2015 (48 matchs, 12 buts, cinq passes décisives). À l’été 2015, à 19 ans, il rejoint Manchester United contre la coquette somme de 50 millions d’euros, assortie de 30 millions de bonus.

Zeki Celik (Lille, 2018)

Luis Campos a aussi des réseaux en Turquie, comme en témoigne le recrutement ultra-malin de Zeki Celik, déniché à l’été 2018 en D2 turque, à Istanbulspor. Acheté 2,5 millions d’euros, le latéral a 21 ans quand il pose ses valises à Lille et il ne va pas tarder à s’imposer dans son couloir. Titularisé par Christophe Galtier dès la première journée de Ligue 1, il ne va plus jamais quitter le onze nordiste et va également devenir comme un cadre de la sélection turque grâce à ses performances sous le maillot des Dogues. Lors de l'exercice 2020-2021, il est l’un des grands artisans du titre en Ligue 1.

Nicolas Pepé (Lille, 2017)

Les recruteurs de toute l’Europe avaient les yeux rivés sur lui après son éclosion à Angers et Campos a su trouver les arguments pour le convaincre de rejoindre le projet lillois. À l’issue d’une saison 2016-2017 extrêmement remarquée du côté de l’Anjou, où il a impressionné par sa vitesse et ses capacités de percussion, Nicolas Pépé s’engage avec le LOSC pour environ 10 millions d’euros. Dans le Nord, il continue sa progression fulgurante. Après avoir inscrit 13 buts et délivré quatre passes en Ligue 1 lors de la saison 2017-2018, il réalise un exercice 2018-2019 absolument exceptionnel, ponctué de 22 réalisations et 11 caviars. De quoi convaincre Arsenal d’aligner 80 millions d’euros à l’été 2019 pour l’arracher aux Dogues.

Jonathan Ikoné (Lille, 2018)

Formé au Paris Saint-Germain, Jonathan Ikoné est passé du statut de Titi parisien qui n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale à international français et rouage essentiel du LOSC champion de France 2021. Après avoir disputé sept bouts de match en professionnel sous le maillot du PSG lors de la saison 2016-2017 et s’être aguerri en prêt avec Montpellier en 2017-2018 (37 matchs, trois buts), le natif de Bondy, né la même année que Kylian Mbappé, opte pour le LOSC à l’été 2018.

Acheté cinq millions d’euros par les Dogues, il ne quitte plus le costume de titulaire indiscutable jusqu’à la fin de son aventure lilloise. En janvier dernier, après avoir régalé le public de Pierre-Mauroy sur son côté droit pendant trois ans et demi, il décide de s’engager à la Fiorentina.

Et aussi…

Lemar (Monaco, 2015)

Geoffrey Kondogbia (Monaco, 2013)

Tiémoué Bakayoko (Monaco, 2014)

Rony Lopes (Monaco, 2015)

Thiago Mendes (Lille, 2017)

Renato Sanches (Lille, 2019)

Burak Yilmaz (Lille, 2020)

...