Mercato: fatigué de son expérience à Al-Nassr, Cristiano Ronaldo voudrait déjà partir

Selon les informations de Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo n'en pourrait plus de sa situation à Al-Nassr et aurait fait savoir à son entourage qu'il voudrait quitter le pays. En cause entre autre, la situation très particulière en Arabie saoudite et un modèle qu'il jugerait archaïque.

Déjà la fin de l'ère Ronaldo à Al-Nassr? Selon les informations du journal catalan Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo voudrait déjà quitter le club saoudien qu'il a rejoint en décembre dernier à l'issue du Mondial. L'attaquant portugais serait agacé par la réalité du pays, jugée "loin d'être celles de la société moderne".

Un entourage qui fait fuiter les envies de départ

Seulement cinq mois à peine se sont écoulés depuis son arrivée dans le club saoudien avec un contrat de deux saisons et demie et un contrat historique de 200 millions d'euros pour chacune des saisons. Mais depuis le Portugais aurait pris conscience de la réalité du club saoudien et surtout de la situation du pays où les infrastructures sont "loin d'être celles de la société moderne" écrit le journal. Son entourage ferait fuiter cette situation avec l'objectif clair de pouvoir partir et revenir en Europe ou ailleurs.

Cristiano Ronaldo a joué 17 matchs depuis son arrivée en Arabie saoudite, dont 14 en championnat, 4 en Coupe du roi d'Arabie saoudite et un autre en Super Coupe. Soit au total plus de 1400 minutes disputées, au cours desquelles le Portugais a marqué 13 buts.

De lourdes sanctions peuvent s'appliquer

Cependant Mundo Deportivo note que si Cristiano Ronaldo décide de partir sans motif valable, il devra indemniser le club pour les deux années restantes de son contrat, conformément au règlement de la FIFA sur le statut de transfert des joueurs. L'indemnité est calculée en tenant compte du droit national, des caractéristiques du sport et d'autres critères objectifs.

Ces critères doivent notamment inclure "la rémunération et les autres avantages dus au joueur en vertu du contrat existant ou du nouveau contrat, la durée contractuelle restante, jusqu'à un maximum de cinq ans, les frais et dépenses encourus par l'ancien club (amortis sur la durée du contrat), ainsi que la question de savoir si la résiliation du contrat intervient au cours d'une période protégée".

Outre l'obligation de payer une indemnité, le règlement prévoit des sanctions sportives à l'encontre d'un joueur qui résilie son contrat pendant la période de son contrat. La sanction consistera en une restriction de quatre mois de son éligibilité à participer à tout match officiel.