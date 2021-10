Mercato: Fekir réagit à la rumeur Newcastle

Auteur d’un bon début de saison avec le Betis Séville, Nabil Fekir (28 ans) voit son nom ressurgir dans la rubrique mercato. Il est notamment apparu parmi les cibles potentielles de Newcastle, nouveau riche du football européen.

Nabil Fekir (28 ans) vit sa meilleure saison avec le Betis Séville, un peu plus de deux ans après son arrivée en provenance de Lyon contre 20 millions d’euros. L’international français (25 sélections, 2 buts, qui n’a plus été appelé depuis septembre 2020), confirme s’épanouir dans l’équipe andalouse (2 buts, 2 passes en 10 matchs). "Oui, je pense que c'est ma meilleure version ici", sourit-il dans une interview à Betis TV. Au point de voir son nom réapparaitre dans la rubrique mercato.

Il fait notamment partie des très nombreuses cibles potentielles de Newcastle, nouveau riche du foot européen depuis son passage sous pavillon saoudien. Mais cela ne semble pas vraiment retenir l’attention du champion du monde 2018.

"Je ne pense pas aux offres"

"Je suis très heureux ici, confie-t-il. J'apprends tous les jours et j'espère que ça pourra continuer comme ça. Les fans m'aiment, cela me procure beaucoup de joie et je veux la leur rendre sur le terrain. On ne sait jamais dans le football, mais la vérité est que maintenant je ne pense pas aux offres. Je suis au Betis et je suis très heureux ici."

Il envisage même de prolonger l’aventure au club, où il est sous contrat jusqu’en 2023. "C'est normal qu'on se mette à parler d’une prolongation car il ne me reste plus que cette année, plus une autre. Parlons et on verra."

En attendant, le milieu offensif jouit de la liberté offerte par l’entraîneur Manuel Pellegrini, qui lui demande de moins redescendre sur le terrain. "L'entraîneur a raison, ajoute Fekir. C'est beaucoup mieux pour un joueur comme moi que l'équipe joue l’attaque. Nous jouons très bien et nous espérons continuer à ce rythme. C'est un entraîneur avec beaucoup d'expérience, il a travaillé dans des équipes d'un très haut niveau et ça. Vous pouvez le voir quand vous travaillez avec lui."