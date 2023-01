Mercato: fin du feuilleton, Moukoko aurait prolongé à Dortmund

Youssoufa Moukoko aurait prolongé son contrat avec le Borussia Dortmund, rapporte Bild. Alors qu’il devait être libre à la fin de la saison, l’attaquant allemand a accepté l’offre de prolongation de ses dirigeants et serait désormais lié au BVB jusqu’en juin 2026. Le tout avec une jolie revalorisation salariale.

Youssoufa Moukoko ne devrait plus être envoyé aux quatre coins de l’Europe. En tout cas, pas dans les prochains mois. En fin de contrat à la fin de la saison, le très convoité attaquant de 18 ans aurait prolongé avec le Borussia Dortmund, a rapporté Bild jeudi soir. L’international allemand (deux sélections) serait désormais lié au club de la Ruhr jusqu’en juin 2026.

La presse allemande parle d’une revalorisation à hauteur de six millions d’euros par an, assortie d’une jolie prime à la signature, ce qui ferait de lui l’un des plus gros salaires de l’effectif. Bild assure que Moukoko va également toucher une prime à la signature de 10 millions d’euros.

Convoité par de nombreux cadors européens, dont le Barça

Un effort financier nécessaire pour Dortmund tant le jeune Allemand, phénomène de précocité, était convoité par de très nombreux cadors européens ces dernières semaines. Devant la possibilité de recruter un joueur avec un tel potentiel gratuitement dans six mois, le Barça s’était notamment positionné en pole dans ce dossier.

Retenu avec la Mannschaft pour disputer la Coupe du monde au Qatar, Moukoko a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en 14 matchs de Bundesliga depuis le début de la saison. Récemment, des doutes ont par ailleurs ressurgi sur son âge. Alors qu’une affaire de fraude aux tests d'âge a éclaté au Cameroun, d’où il est originaire, un acte de naissance mentionnant que l’attaquant de Dortmund a en fait 22 ans (et non 18) circule depuis plusieurs mois.