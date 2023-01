Dortmund: des doutes ressurgissent autour de l'âge de Moukoko, qui pourrait avoir quatre ans de plus

Les doutes sont de plus en plus nombreux concernant l’âge de Youssoufa Moukoko, rapporte la presse allemande. Alors qu’une affaire de fraude aux tests d'âge a récemment éclaté au Cameroun, d’où il est originaire, un acte de naissance mentionnant que l’attaquant de Dortmund a en fait 22 ans (et non 18) circule depuis plusieurs mois.

Youssoufa Moukoko serait peut-être moins précoce qu’on ne le pense. Depuis des années, l’attaquant du Borussia Dortmund affole les compteurs et casse toutes les barrières. Encensé par sa capacité à empiler les buts malgré son âge, l’international allemand (deux sélections) pourrait ne pas être si jeune que ça.

Le scandale qui a éclaté au Cameroun, où 32 joueurs au total ont échoué aux tests d’âge en marge d’un tournoi U17, a fait rejaillir des doutes concernant la véritable date de naissance de Moukoko, originaire de Yaoundé. Comme le rapporte la presse allemande ces derniers jours, l’attaquant, censé être né en 2004, pourrait en fait être venu au monde quatre ans plus tôt, en 2000.

Un acte de naissance daté de 2000

Les doutes sur Moukoko, qui pourrait ainsi avoir 22 ans, ne sont pas nouveaux. L’été dernier, un acte de naissance daté de 2000 a fait surface. Le flou autour de l’âge du joueur du Borussia Dortmund, annoncé dans le viseur du Barça, s’explique notamment par le fait que Moukoko a été adopté. Jusqu’à l’année dernière, Josef Moukoko était considéré comme son père biologique, avant que l'adoption ne soit rendue publique. La grande affaire de fraude concernant l’âge de jeunes joueurs camerounais a ainsi remis de nombreux doutes sur la table.

Qu’importe la catégorie, Moukoko a toujours affolé les stats. A l’âge (officiel) de 14 ans, il est surclassé en U19 et inscrit 47 buts en 25 matchs. Des chiffres d'extraterrestres qui lui ont valu, au mois de septembre 2020, deux premières sélections en équipe nationale des moins de 20 ans, à seulement 15 ans. Deux ans plus tard, il a été sélectionné pour disputer le Mondial qatari et c’est avec les grands qu’il a découvert la Coupe du monde. Cette saison, Moukoko a inscrit six buts en 14 match de Bundesliga.