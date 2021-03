Mercato: Flick n’exclut pas une arrivée de Haaland au Bayern

Avant un énorme choc Bayern-Dortmund marqué par la victoire des Bavarois (4-2) et un doublé d’Erling Haaland, l’entraîneur des champions d’Europe Hansi Flick a été interrogé sur une possible arrivée du buteur norvégien dans son effectif. Le technicien du Bayern n’a pas dit non.

L’avenir d’Erling Haaland n’a pas fini de faire tourner les têtes. Si le jeune attaquant norvégien a chuté samedi lors du "Klassiker" de Bundesliga Bayern-Dortmund (4-2), son duel avec Robert Lewandowski a été à la hauteur du talent des deux buteurs.

Au crédit du Polonais un triplé, à celui du Norvégien un doublé en sept minutes en début de rencontre. De quoi faire grimper un plus la cote, déjà énorme, de l’ancien joueur de Salzbourg (elle est estimée à 110M€ par le site Transfemakt), et affoler toujours davantage les plus grands clubs européens désireux d’obtenir sa signature.

Contractuellement, l’attaquant de 20 ans est lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024. Il aurait cependant négocié une clause de départ qui lui permettrait de quitter le club de la Ruhr en 2022 contre la somme de 76 millions d’euros. Si le Real Madrid, Manchester City, MU et Chelsea sont régulièrement cités parmi les candidats très intéressés par un transfert, quid du Bayern Munich ?

Flick : "On ne peut rien exclure"

En marge du choc de la 24eme journée de Bundesliga, l'entraîneur allemand Hansi Flick a été interrogé sur la possibilité de recruter le joueur de Dortmund : "Beaucoup de choses sont possibles dans la vie et on ne peut rien exclure, a déclaré le technicien au micro de Sky Deutschland. Mais c’est loin. Il a un contrat à long terme à Dortmund et c’est une option pour de nombreux grands clubs." D'après le média allemand, le géant Bavarois pense sérieusement à Erling Haaland pour succéder à Robert Lewandowski, âgé de 32 ans. "On ne sait pas ce que réserve l’avenir, insiste Flick. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le football. C’est pour ça que l’avenir ne me préoccupe pas vraiment", conclut Flick. Une chose est donc sûre, la porte du Bayern n'est pas fermée pour le buteur Norvégien.