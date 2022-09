Mercato: Fofana raconte comment Chelsea a imposé sa visite médicale... à New York

Recruté par Chelsea contre une somme quasi record, Wesley Fofana a entériné son transfert en réalisant sa visite médicale non pas à Londres, comme il s’y attendait. Mais plutôt aux États-Unis, sous le regard d'un éminent médecin de NBA, comme le défenseur français le raconte dans un entretien à L’Équipe.

"Je n’étais jamais allé à New York, mais de ce que j’ai vu du taxi, j’y retournerai." Curieuse manière de découvrir un aperçu de la mégalopole américaine que celle de Wesley Fofana, transféré de Leicester à Chelsea mardi contre une somme astronomique de 82 millions d’euros, bonus compris. Une transaction qui a frôlé des records pour un défenseur, et pour laquelle les Blues ont mis des moyens… plutôt étonnants.

"Je pensais faire ma visite médicale à Londres et j’ai appris qu’elle se déroulerait en fait à New York! Ça a été un voyage express mais j’ai passé beaucoup de temps à la clinique", raconte le Français de 21 ans, amusé, vendredi dans L’Équipe.

"« Est-ce que je fais le bon choix? », « Est-ce que c’est trop tôt? »"

Celui qui devrait former une charnière à trois redoutable avec Thiago Silva et Kalidou Koulibaly débarque dans un autre monde chez les Blues. Un club entré dans une nouvelle ère depuis qu’il a été officiellement racheté fin mai par l’Américain Todd Boehly et Clearlake Capital.

"C’est le médecin des Lakers qui supervisait tous les tests, il a tout regardé. Ils ont examiné ma cheville, tout décortiqué, même des parties de mon corps dont je ne peux pas parler (il rit), pour voir comment j'étais revenu de blessure. Ça a duré plus de dix heures!", poursuit Fofana au sujet de cette visite médicale inhabituelle. Et probablement facilitée par Boehly, co-propriétaire des Los Angeles Dodgers (baseball) qui dispose également de quelques billes chez les Los Angeles Lakers (basket).

"Il y a eu des moments de doute, reconnaît le nouveau Blues. Je me posais mille questions, au début: « Est-ce que je fais le bon choix? », « Est-ce que c’est trop tôt? ». Mais assez rapidement, je me suis dit que j'allais réaliser un de mes rêves: jouer dans un des plus grands clubs du monde."