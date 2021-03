Mercato: Fonte rêve d'une signature de Cristiano Ronaldo à Lille

Dans une interview accordée au site portugais Maisfutebol, José Fonte a abordé la question de l'avenir de son partenaire en sélection, Cristiano Ronaldo. Le défenseur central de la Seleção rêve d'accueillir le quintuple Ballon d'or à Lille.

L'avenir de Cristiano Ronaldo, tout juste éliminé de la Ligue des champions avec la Juventus, va être au coeur de nombreux débats dans les semaines et les mois à venir. Dernièrement, les médias espagnols révélaient qu'un retour de CR7 au Real Madrid serait être à l'étude. Mais si le Portugais prenait finalement la direction d'un club un peu plus... inattendu ?

Dans une interview accordée au site portugais Maisfutebol, le défenseur central de Lille, José Fonte, espère une venue de l'attaquant de la Juve dans le Nord, avec un petit sourire en coin, bien sûr. Interrogé sur l'avenir de son partenaire en sélection, le capitaine des Dogues s'est mis à rêver. "Les clubs intéressés ne manqueront pas ! Quelle que soit sa décision, ce sera intéressant à voir. Bien sûr, tout le monde aime suivre Cris, attendons de voir. Il se pourrait qu'il vienne à Lille."

Les rumeurs d'un intérêt du PSG

"Seul Cristiano peut prendre cette décision (de quitter la Juve, ndlr). Il avait déjà prouvé qu'il était le meilleur au monde dans les championnats anglais et espagnol, et maintenant il le prouve en Italie", a ajouté José Fonte à Maisfutebol.

A défaut de pouvoir évoluer aux côté de Cristiano Ronaldo dans les prochains mois avec le Losc, José Fonte pourrait bien jouer contre l'ancien du Real sur les pelouses françaises, de nombreuses rumeurs faisant état d'un intérêt du PSG pour CR7. " Ce qui nous fait plaisir, c'est que le PSG est presque toujours dans tous les dossiers", s'est félicité Leonardo, directeur sportif du club parisien, dans Top of the Foot jeudi sur RMC. " On est toujours dans la position de parler avec les grands joueurs, qui auraient envie de venir. Mais on n'a aucune négociation en cours par rapport à un nouveau joueur."

Le quintuple Ballon d’or est encore sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, qu’il a rejointe en 2018 pour l’aider à remporter la Ligue des champions. Mais les choses ne sont pas passées comme prévu avec des éliminations face à l’Ajax Amsterdam en quarts en 2019, puis deux sorties en huitièmes face à Lyon en 2020 et Porto, cette semaine.