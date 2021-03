Mercato: Ronaldo voudrait quitter la Juve pour retourner au Real

Au cœur de nombreuses rumeurs en Espagne, Cristiano Ronaldo aurait envie de retourner au Real Madrid selon les informations du journal AS. Sous contrat avec la Juventus, le Portugais de 36 ans discuterait déjà avec le club madrilène.

Critiqué de toutes parts en Italie après l’élimination de la Juventus par Porto lors des huitièmes de finale de Ligue des champions, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Serie A lors du prochain mercato estival. Après les informations d'El Chiringuito sur des échanges entre son agent Jorge Mendes et le Real Madrid, le Portugais lui-même discuterait d’un retour en Espagne selon le journal AS.

Le quotidien madrilène assure que le quintuple lauréat du Ballon d’or échangerait depuis plusieurs mois sur les conditions d’un retour en Espagne, où il a évolué entre 2009 et 2018, remportant notamment quatre titres en C1 et deux trophées en Liga (en 2012 et 2017).

CR7 voudrait retourner à Madrid

Mais la publication va encore plus loin et estime que le Portugais de 36 ans aurait "pour grand désir d'enfiler à nouveau le maillot du Real Madrid" avant la fin de sa carrière.

Bientôt trois ans après son départ surprise en direction de la Serie A, Cristiano Ronaldo n’aurait jamais cessé de suivre l’actualité de la Liga et du club merengue. Selon AS, l’attaquant lusitanien aurait même gardé une excellente connaissance de l’effectif du Real Madrid.

Toujours est-il qu’un potentiel retour en Liga demeure encore loin d’être acté. Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, Cristiano Ronaldo ne devrait pas être autorisé à quitter la Vieille Dame gratuitement, même le journal espagnol indique aussi que "son départ de la Juventus ne poserait aucun problème si le Real décidait de le faire revenir".

A l’instar de Lionel Messi, dont l’avenir au Barça semble des plus incertains, Cristiano Ronaldo pourrait lui aussi agiter le prochain mercato estival. En attendant un éventuel départ, le Portugais tentera de remporter un troisième titre consécutif de champion en Italie. Seulement troisième du classement, à dix points de l'Inter, la Juve se déplace ce dimanche sur le terrain de Cagliari. Meilleur buteur du championnat avec 20 réalisations en 22 matchs, CR7 sera encore le principal atout offensif des Turinois. De quoi oublier ses déboires en Ligue des champions et faire taire les critiques.