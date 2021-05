Mercato: Francfort pousse pour Kolo Muani

Précieux cette saison, le Nantais Randal Kolo Muani (22 ans) devrait quitter son club formateur et pourrait rejoindre l’Eintracht Francfort en Bundesliga, cet été, à un an de la fin de son contrat avec le FC Nantes.

Randal Kolo Muani (22 ans) va probablement quitter le club de sa jeunesse l’année de ses 23 ans. L’attaquant des Canaris ne devrait pas rester au FC Nantes la saison prochaine. A un an de la fin de son contrat, l’attaquant n’a pas accepté l’offre de prolongation offerte par ses dirigeants. Si plusieurs clubs français essayent de faire signer l’international espoirs français, c’est l’Eintracht Francfort qui semble aujourd’hui le mieux placé.

Le club de Bundesliga a offert un contrat de cinq ans à Randal Kolo Muani. Les dirigeants allemands doivent désormais convaincre le FC Nantes de lâcher celui qui a inscrit 8 buts et délivré 9 passes décisives cette saison. Et qui a encore porté les siens lors de la 37e journée de Ligue 1, permettant au FC Nantes de battre Dijon (4-0) et d’avoir son destin entre les mains. Une victoire contre Montpellier dimanche prochain, et le maintien sera acquis.

Kolo Muani a explosé cette saison

Tout autre résultat qu’un succès face aux Héraultais obligerait les hommes de Kombouaré à considérer les résultats de leurs adversaires dans cette course au maintien, Brest en particulier. Une défaite des Bretons, conjuguée à un nul des Canaris, offrirait le maintien à ces derniers, la différence de buts générale leur étant favorable. Buteur en première période dimanche, Kolo Muani s’est beaucoup dépensé et a été récompensé par un second but et une passe décisive dans le temps additionnel de la seconde période.

Principale satisfaction de la saison nantaise, l’une des rares éclaircies dans la tempête qui a secoué le club lors de ce pénible exercice 2020-2021, Randal Kolo Muani fait logiquement des envieux sur le marché des transferts.