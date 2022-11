Mercato: Fransérgio sur le départ à Bordeaux ?

Considéré comme l'une des plus grosses déceptions des Girondins de Bordeaux la saison dernière, Fransérgio (32 ans) pourrait quitter le club, actuellement deuxième de Ligue 2, pour rentrer au Brésil.

C'est le joueur le plus décrié de l'effectif des Girondins de Bordeaux et l'une des plus grosses déceptions de la saison dernière en Ligue 1. Le milieu de terrain Fransérgio (32 ans) a plusieurs touches au Brésil. Vasco de Gama est particulièrement intéressé par le profil de l'ancien capitaine de Braga. Le directeur sportif du club brésilien Paulo Bracks est en Europe actuellement pour rencontrer l'entourage de plusieurs joueurs. Les Girondins ont ouvert la porte à un départ du joueur, arrivé à l'été 2021.

Homme de base de David Guion

Après un premier exercice catastrophique et une adaptation difficile, ponctuée par la descente des Girondins en Ligue 2, Fransérgio se relance cette saison. Absent face à Valenciennes en ouverture du championnat, il avait disputé quinze rencontres toutes compétitions confondues, dont treize titularisations (un but, une passe décisive), avant son absence samedi en Coupe de France, pour cause de suspension.

Menés 2-0 par les pensionnaires de National 2, les hommes de David Guion ont renversé la situation en seconde période (3-2) grâce notamment à un doublé de Yoann Barbet, auteur du but de la victoire dans le temps additionnel.