Mercato: Lucas Perrin rejoint Strasbourg en prêt

Comme pressenti ces derniers jours et confirmé par Pablo Longoria ce mardi, Lucas Perrin s'est engagé officiellement ce mercredi avec Strasbourg, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Peu utilisé à l'OM, le défenseur central veut se relancer en Alsace.

Pablo Longoria l'avait déjà annoncé ce mardi mais c'est désormais officiel : Lucas Perrin évoluera cette saison avec Strasbourg. Le défenseur axial de 22 ans s'est engagé pour une saison avec le RCSA, sous la forme d'un prêt avec une option d'achat, estimée à 1,5 million d'euros.

J'ai beaucoup aimé mon échange avec le coach"

Formé à l'OM, ce pur produit de la formation marseillaise avait effectué ses débuts en Ligue 1 le 24 sptembre 2019, face à Dijon. "La conséquence directe de l'arrivée de William Saliba et Luan Peres, c'est le départ de Lucas Perrin à Strasbourg, a indiqué ce mardi Longoria, en conférence de presse. C'est un garçon extraordinaire qui aime le club, formé au centre. Je lui souhaite une très bonne saison."

A Strasbourg, Lucas Perrin jouera sous les ordres de Julien Stéphan, qui a remplacé Thierry Laurey. "Je suis à Strasbourg pour retrouver du plaisir et enchaîner les matches, a commenté Lucas Perrin. Pour moi, qui n'ai connu que l'OM, ce changement constitue le début de ma carrière. Une nouvelle étape loin du cocon famimial. Je suis très heureux de rejoindre le Racing, j'ai beaucoup aimé mon échange avec le coach et le projet cohérent et ambitieux qui m'a été présenté."

Depuis le début de sa carrière, Lucas Perrin n'a disputé que 11 matchs sous le maillot de l'OM. "Lucas est un joueur fort dans les duels, doué dans la relance et possédant un bon jeu de tête, a justifié Loïc Désiré, responsable du recrutement à Strasbourg. Il a toujours effectué de bonnes performances avec l'OM malgré son faible temps de jeu."