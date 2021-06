Mercato: Gameiro ne voudrait plus signer à l’OM

Proche du club marseillais, Kevin Gameiro aurait finalement refusé de signer à l’OM selon le journal L’Equipe. L’attaquant de 34 ans aurait ainsi été refroidi par l’hostilité de certains supporters phocéens.

L’annonce de contacts entre Kevin Gameiro et l’Olympique de Marseille a pu surprendre ces derniers jours. Comme révélé par RMC Sport, le récent cinquième de Ligue 1 a proposé un contrat de deux ans à l’attaquant de 34 ans. Mais selon les informations de L’Equipe, l’international tricolore aux 13 sélections va décliner la proposition phocéenne.

Si l’idée de retrouver la Ligue 1 ne lui déplairait pas forcément, le buteur aurait fait machine arrière. Ancien du PSG version QSI entre 2011 et 2013, son passé parisien et plusieurs déclarations aurait provoqué la colère de certains supporters marseillais. Face à une telle opposition, Kevin Gameiro ne voudrait finalement plus signer à l’OM.

Gameiro sans club à 34 ans

Environ huit ans après son départ vers l’Espagne et le FC Séville, Kevin Gameiro cherche un nouveau défi. Si un retour en France demeure une possibilité, le joueur formé à Strasbourg ne sera peut-être pas accessible financièrement à tous ses prétendants. Reste également à savoir dans quelle forme se trouve l’attaquant de 34 ans.

Plutôt en vue en Andalousie ou lors de son aventure à l’Atlético de Madrid sous les ordres de "Cholo Simeone", le Français reste sur un passage décevant à Valence. Sans club et libre de tout contrat, Kevin Gameiro vient de boucler une saison avec quatre buts en 27 matchs de Liga. Pas vraiment l’idéal au moment de trouver une nouvelle équipe.

Après cette volte-face, le président Pablo Longoria va devoir activer d’autres pistes pour renforcer le secteur offensif de l’OM. Bonne nouvelle, l’Américain Konrad de la Fuente devrait bientôt s’engager en provenance du Barça.