Mercato: Genesio cherche une solution pour remplacer Terrier à Rennes

Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais, a avoué ce vendredi en conférence de presse qu'il était "en réflexion" concernant le recrutement d'un attaquant après la grave blessure de Martin Terrier.

Le Stade Rennais doit désormais apprendre à vivre sans Martin Terrier. Gravement touché au genou contre Nice en début de semaine lors de la victoire de Rennes en Ligue 1 (2-1), l’attaquant de 25 ans ne rejouera plus de la saison. Un réel coup dur pour les Rouge et Noir, qui perdent ainsi leur meilleur buteur depuis le début de l’exercice 2022-2023, avec 12 réalisations toutes compétitions confondues.

Présent en conférence de presse ce vendredi, à la veille du déplacement à Bordeaux en 32e de finale de la Coupe de France (20h45), Bruno Genesio a confié que le club breton réfléchissait actuellement aux solutions pour pallier cette absence.

>> Toutes les infos avant les 32es de finale de Coupe de France

Une solution sur le marché des transferts... ou en interne ?

"Trouver le remplaçant de Martin, ce n’est pas possible à ce moment-là du mercato. On est en réflexion, on s’interroge, a confié le technicien de 56 ans. Il y a toujours deux façons de voir les choses. On peut essayer de trouver un joueur qui pourrait correspondre à ce que faisait Martin ou se dire qu’on a aussi des joueurs à disposition qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu pour diverses raisons ces derniers temps et qui peuvent, dans un style différent, combler cette absence préjudiciable."

Face à la presse, Genesio a de nouveau confié que cette grosse tuile était très difficile à digérer pour l’ensemble du groupe rennais. Mais le coach breton, qui a également donné quelques nouvelles du moral de Terrier, est confiant quant à la capacité de son groupe à rebondir.

Terrier "a le moral"

"Je sais que ça a touché tout le monde, et c’est normal. Mais on a montré - et ce n’était pas évident de le faire - beaucoup de caractère pour se remettre dans le match et gagner contre Nice. Maintenant, c’est à nous de faire face à cet évènement qui est dur à digérer. Mais, encore une fois, dans la vie, il faut savoir vite rebondir, vite réagir et vite surmonter les mauvais moments. J’ai eu Martin au téléphone tout à l’heure. Il a le moral. Il sait que, maintenant, il y a une période avec des moments difficiles mais aussi des moments où il va mieux. On sera là pour l’aider et on fera tout sur le terrain pour qu’il ait aussi la joie de nous voir jouer."

Après son 32e de finale de Coupe de France, le Stade Rennais se déplacera à Clermont mercredi 11 janvier (18e journée de Ligue 1) avant de recevoir le Paris Saint-Germain au Roazhon Park quatre jours plus tard (19e journée). Le test parfait pour mesurer le réel impact de l’absence de Terrier.