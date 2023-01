Rennes: Terrier compte se "battre sans relâche" après sa grave blessure

Au lendemain de sa grave blessure au genou droit, survenue lors d'un match de Ligue 1 face à l'OGC Nice, Martin Terrier a délivré un message optimiste malgré la situation. L'attaquant du Stade Rennais veut se "battre sans relâche" pour revenir rapidement sur les terrains.

La saison est déjà terminée pour Martin Terrier. Ce lundi, l'attaquant du Stade Rennais s'est grièvement blessé lors de la rencontre de la 17e journée de Ligue 1 face à l'OGC Nice. Les premiers examens ont révélé que le joueur de 25 ans souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou droit.

Sur son compte Instagram ce mardi, Martin Terrier a confirmé la gravité de la blessure: "Hier soir, j'ai vécu un choc au genou droit lors de notre match à domicile qui m'a contraint de sortir du terrain... Aujourd'hui, le diagnostic médical est arrêté et malheureusement il confirme cette blessure tant redoutée."

>> Rennes-Nice (2-1)

Genesio: "Ce sera une absence très difficile à combler"

L'ancien joueur de l'OL devrait être indisponible lors des huit prochains mois. Selon son club, une opération est prévue prochainement. Malgré cette épreuve, l'attaquant de 25 ans veut garder le moral.

"J'ai reçu énormément de messages de soutien et je vous en remercie infiniment car ils m'aident à préparer mon prochain combat mais n'en doutez pas: je vais me battre sans relâche pour revenir le plus vite et le plus fort possible, a encore lancé Terrier. Encore merci à tous pour vos messages chaleureux. Ce qui ne tue pas rend plus fort."

Vainqueur de Nice (2-1) ce lundi sur un but de Bourigeaud dans les dernières minutes, Rennes pointe à la quatrième place du classement mais va devoir remplacer Martin Terrier.

"Ce sera une absence très difficile à combler mais il y a aussi des joueurs qui n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu dernièrement et qui auront l’occasion de se montrer, a réagi Bruno Genesio en conférence de presse. Mais on est très tristes pour lui parce qu’il était sur une bonne dynamique. En dehors de perdre un bon joueur, on est tristes pour lui avant tout."