Mercato: Mourinho a mal vécu le départ de Matic et tacle la direction rennaise

En conférence de presse ce samedi à la veille de la première journée de Serie A, José Mourinho a fait part de sa déception concernant le départ de Nemanja Matic, qui a quitté l'AS Roma pour le Stade Rennais cet été. Le technicien portugais a également taclé l'attitude de la direction de Rennes.

Un départ mal vécu. José Mourinho a profité de la première conférence de presse de la saison ce samedi, avant la reprise de la Serie A, pour dire tout ce qu'il pensait des changements au sein de son milieu de terrain. Il a également vivement critiqué l'attitude des dirigeants du Stade Rennais, qui a signé son milieu phare Nemanja Matic lors du mercato estival.

"On ne s'attendait pas à ce qu'il parte"

Interrogé sur ce qu'il pensait du départ du milieu serbe au sein du club breton, José Mourinho répond de façon assez agacée: "Ce que je pense de monsieur Matic? Je pense que c’est lui qui devrait parler, s’il veut parler. Après avoir entendu le directeur sportif de Rennes (Maurice), je pense qu’il n’y a rien de plus à savoir. Ils parlaient depuis un mois, inutile d’ajouter quelque chose. On ne s'attendait pas à ce qu'il parte: il a joué 50 matchs, c'est un grand joueur, très important pour nous."

"Nous échangeons avec lui depuis plus d’un mois et il connaît le club grâce à sa visibilité sur la scène européenne et ses performances en Ligue 1, assurait Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais visé par Mourinho, dans le communiqué de la signature du joueur. Son arrivée confirme aussi l’attractivité du Stade Rennais F.C. sur la scène internationale."

Des critiques à Paredes, Sanches et Aouar

Le milieu de terrain de 35 ans a rejoint Rennes il y a cinq jours contre un chèque de 2,5 millions d'euros, après avoir passé seulement une saison à l'AS Roma, où il était devenu une pièce maîtresse du jeu du Special One, qu'il avait également cotoyé à Manchester United et Chelsea. La saison passée, il compte 50 apparitions toutes compétitions confondues (dont 30 comme titulaire).

"Le problème, c'est que lorsque vous perdez quelqu'un, il n'est pas remplacé, peste encore José Mourinho. Et au lieu de cela, ce sont Paredes et Sanches qui sont arrivés, et non Peppino et Tonino. J'aime beaucoup Paredes, sa façon de jouer. La saison n'a pas été bonne pour lui, à l'exception de la Coupe du monde. Et même maintenant, il arrive sans s'être entraîné avec l'équipe. Sanches est également un excellent joueur, mais la saison dernière, il a été victime de nombreuses blessures. Tout comme Aouar, qui n'a pratiquement jamais joué. J'aime beaucoup les trois, mais je dois travailler sur eux."